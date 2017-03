William Villafañe desmiente al director de la OGP

SAN JUAN (CyberNews)- El director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, José Marrero, quien dijo el hoy que eventualmente el Bono de Navidad le sería eliminado a todos los empleados del Gobierno, fue desautorizado una hora más tarde por el secretario de la Gobernación.

William Villafañe dijo en entrevista radial en otra emisora que “no”. “Eso no está correcto. El Plan Fiscal no contempla la eliminación de bonos de Navidad. En el Plan Fiscal no se contempla y no está ni siquiera en el ‘plan B’. Lo que sí está en el acuerdo (con la Junta de Supervisión Fiscal) es que aquellos con salarios ejecutivos, sí van a sufrir ajuste en el Bono de Navidad. Porque en muchas agencias no es de 600 o mil dólares, sino a base de un porcentaje del salario. La Administración se mantiene en la protección del Bono de Navidad. Lo correcto es que habrá un ajuste en aquellos bonos que son altos, como son los de las corporaciones públicas”.

Más temprano, Marrero aseguró que “los bonos de Navidad, paulatinamente, según los acuerdos tenemos… Vamos a hacer un ‘face out’ y los vamos a eliminar, eventualmente”.

Marreo tampoco descartó que el sector privado siguiera los pasos del Gobierno y lo eliminara.

“Todo el mundo se enfoca en la parte de gastos. Esto hay que hacerlo de una manera ordenada, y la manera ordenada es que hay que mirar la economía”, sostuvo en cuanto al sector privado.

