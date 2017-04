Vuelve a tuitear sobre Puerto Rico

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a tuitear esta mañana sobre Puerto Rico y las negociaciones rechazando la reforma de salud.

“Los demócratas quieren cerrar el gobierno si no salvamos a Puerto Rico y damos miles de millones a sus compañías de seguros por el fracaso de OCare. ¡NO!”, expresó a través de su cuenta en Twitter.

The Democrats want to shut government if we don’t bail out Puerto Rico and give billions to their insurance companies for OCare failure. NO!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 27 de abril de 2017