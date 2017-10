Video de Casa Blanca pinta bien la visita de Trump en la Isla

Un video publicado en la cuenta oficial del presidente de Estados Unidos, Donald J Trump en Twitter, muestra todo lo contrario a las acciones del mandatario durante su corta visita en la Isla.

En el visual, se observa a Trump con la Primera Dama de Estados Unidos, Melania Trump, saludando simpáticamente a los miembros de la prensa y los funcionarios del gobierno de Puerto Rico.

Además, en el segundo 30, el mandatario se encuentra intercambiando cortésmente con residentes de una urbanización en Guaynabo junto al alcalde Angel Pérez.

No obstante, al contrario del controversial video en el que el presidente lanza una toalla de papel a los damnificados, en esta pieza solo reparte comida enlatada de manera respetuosa y sonriente.

“Mi administración continuará trabajando con el Gobernador Ricardo Rosselló y su equipo, Haremos un gran progreso! #PRStrong”, escribió en un tuit.

Aquí el video:

My Administration will continue to work around the clock with Governor @RicardoRossello & his team. Great progress being made! #PRStrong🇵🇷 pic.twitter.com/1aL9YrwTvC

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de octubre de 2017