Víctima teme por su vida al tener indultado exalcalde de Guayanilla de vecino

SAN JUAN (CyberNews) – Lumary Torres Pérez, víctima del caso por el que el exalcalde de Guayanilla, Edgardo Arlequín Vélez fue hallado culpable, dijo estar indignada por el indulto que le concedió el exgobernador, Alejandro García Padilla, a la vez que dijo teme por su vida, pues éste ahora es su vecino.

“En este momento siento un profundo dolor en mi alma que no entiendo como el gobernador pudo llegar hasta ese punto. Me siento frustrada. Me siento nerviosa. Yo me siento amenazada… Cuando se le dio la libertad bajo fianza, la persona vivía muy lejos de mi residencia pero dadas las circunstancias, es mi vecino. (Vive) completamente cercano. Él puede observar todo lo que pasa en mi casa desde su casa”, dijo Torres Pérez en entrevista radial.

“Yo temo por mi vida y por la vida de mis hijos porque es así. Conozco los detalles de todo de cómo se han llevado las cosas y no lo creo justo”, aseguró.

Indicó que buscará la debida orientación para asegurar su protección y de su familia.

En los últimos días de su mandato, García Padilla defendió el indulto a Arlequín Vélez y aseguró que éste permanecerá bajo arresto domiciliario y con vigilancia electrónica, por lo que no representa un gasto para el estado. El exalcalde guayanillense fue hallado culpable en diciembre de 2015 por hostigamiento sexual y violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

“Primeramente no lo podía creer. No pude en el momento creerlo porque lo veía tan indignante y lo siento así mismo. No puedo concebir que un gobernante haya llegado al punto de indultar a una persona acusada, que se probó más allá de duda razonable en un tribunal, de acoso sexual y de la Ley de Ética”, sostuvo la víctima.

La mujer dijo que una funcionaria de la Junta de Libertad Bajo Palabra (JLBP) la había entrevistado ante un pedido de un indulto total que hizo el exalcalde. Dijo que reiteró su oposición a la concesión del indulto y que el proceso de apelación que entabló el exmandatario guayanillense se vio interrumpido ante la solicitud de indulto.

“Edgardo Arlequín Vélez sabe que es culpable y yo quiero llevar ese mensaje de que las personas entiendan que no es lo que se dice en la calle… La víctima no es el señor alcalde. La víctima fui yo, fue mi familia. Todo el tiempo el acoso que uno sentía…”, relató.

Torres Pérez indicó que la percepción de muchos es que Arlequín Vélez es inocente. “La gente dice que él es inocente, que yo soy la culpable, que lo que he querido es sacar dinero. Pueblo de Puerto Rico; Lumary Torres Pérez y su familia nunca han tenido la intención de demandar al señor Edgardo Arlequín Vélez ni al municipio de Guayanilla. Si esa hubiese sido mi intención, yo lo hubiese hecho desde el principio. Yo lo único que quería era que se hiciera justicia y gracias a Dios se hizo justicia”, expresó.

“Hay unas personas que dicen como si Fiscalía le hubiese dejado saber a él que le podían hacer unos arreglos. En ningún momento. Los abogados del señor alcalde fueron los que se acercaron a los fiscales para que cancelaran los cargos y todo eso. Sin embargo, el fiscal Garau, bien responsable, junto al licenciado Mendoza, dijeron que no, que ellos iban para adelante, que ellos tenían un buen caso y que iban a ganar. Y así fue”,

La mujer dijo confiar en la justicia y que sabe que los fiscales del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI) recurran al debido procesamiento si es preciso.

“Señor Alejandro (García Padilla). Yo voté por usted. Yo soy popular y mis mejores palabras: mis mejores deseos para usted y su familia. Pero causó un gran daño para, tanto para mi familia, como para mí. Pero sinceramente, de corazón, le deseo lo mejor. Muchas bendiciones”, pronunció Torres Pérez, quien dijo que ha sido víctima de acoso cibernético.

