Ver el eclipse sin protección adecuada podría provocar daño permanente al ojo

El presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Oftalmología, Dr. Ian Piovanetti, dijo en Radio Isla 1320 que ver el eclipse solar sin la protección adecuada, “podría provocar daño permanente al ojo”.

“Uno no debe mirar directamente al sol nunca. Con eclipse o sin eclipse, es el mismo sol, igual de fuerte. El ojo funciona como una lupa y la parte de al frente concentra los rayos del sol en la parte de atrás, que es lo que se llama la retina, y entonces crea una quemadura en esa área y se destruye una parte del ojo que es necesario para ver bien. Que quiere decir eso, que vamos a tener ceguera, una ceguera legal para toda la vida, no es por una semana, no es hasta el próximo eclipse, sencillamente no vamos a ver bien”, sostuvo.

De igual modo, señaló que no es necesario ver directamente el eclipse, también puede ver el evento en diferentes medios de comunicación.

Piovanetti además, exhortó a los padres a ser extremadamente cuidadoso con los niños, y que preferiblemente se debe entretenidos dentro del hogar.

