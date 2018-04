UTIER compara apagón con el del 2016

SAN JUAN (CyberNews)- El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo dijo el miércoles que el apagón que dejó sin luz a casi la totalidad de la isla es muy similar al evento que ocurrió en septiembre de 2016 cuando por un incendio en la Central Aguirre el país estuvo varios días sin servicio eléctrico.

“Todavía no sabemos qué fue lo que pasó en la línea 50,700 que se averió. Lo que estamos investigando es qué pasó con el ‘breaker’ de la Central Aguirre que se abrió (se cayó) y no prendió. Al no operar, saca las unidades de Aguirre y Costa Sur. Al sacar esas dos unidades que son las más grandes, las centrales pequeñas del Norte no pueden con la demanda y se apagan para auto protegerse. No sabemos si la línea se cayó, no sabemos si hubo otra intervención en la línea como pasó con la línea 50,900 de la semana pasada, pero sí sabemos que esa línea la trabajó Cobra Energy-no le estamos adjudicando responsabilidad todavía- y que hubo una avería en esta línea”, dijo Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa.

“En este evento, nos vamos a tardar lo mismo que nos tardamos en el 2016. Al tú tener todo el sistema casi 24 horas apagado, tienes que ir prendiendo poco a poco”, añadió.

Para eso, se empieza por prender las plantas generadoras del área norte de Cambalache en Arecibo, para que de ésta le lleve poder a las plantas grandes del Sur y puedan comenzar a operar. Previo a que eso ocurra, hay que revisar si hubo o no alguna avería mayor en las generadoras del Sur.

Para Figueroa Jaramillo, este evento ocurriría si las plantas fueran públicas o privadas.

“La diferencia es que las privadas nos cobrarían por volver a prender las plantas”, sostuvo.

A eso de las 10:30 de la mañana, se reportó un apagón que dejó sin servicio a casi la totalidad del país. La Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) atribuyó la situación a una avería en la línea 50,700 que discurre desde la Central Aguirre en Salinas, hasta la generadora Applied Energy System (AES). La situación sacó a todas las centrales generadoras.

Figueroa Jaramillo mencionó que según la información que tiene hasta el momento, el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín y el Centro Médico de Rió Piedras tienen servicio eléctrico.

Comments