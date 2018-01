UTIER asegura alza en la tarifa de AEE tras privatización

SAN JUAN – El presidente de la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riego (UTIER), Ángel Rafael Figueroa Jaramillo dijo el martes, que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no se puede vender.

“¿Qué medida legislativa, qué medida de austeridad ha tomado el gobierno y la Junta de Control Fiscal que haya beneficiado al pueblo en los últimos dos años? Mencionen una. ¿Qué le hace pensar que privatizar la Autoridad va a ser distinto a lo que ellos ya le han demostrado al país? Estamos en la crisis más profunda”, cuestionó Figueroa Jaramillo en conferencia de prensa.

“La Autoridad no se debe vender ni se puede vender”, añadió.

Mencionó, además, que mantendrá unas reuniones con sectores sindicales, religiosos y otros para delinear estratégias educativas sobre la determinación del gobierno de vender los activos.

Del mismo modo, Figueroa Jaramillo descartó que se concrete una huelga de brazos caídos.

“La UTIER no va a utilizar el sufrimiento de un pueblo, eso no quiere decir que no nos vamos a tirar a la calle para educar”, contestó.

“El gobernador se esta aprovechando del dolor de miles de personas que en este momento están sin energía eléctrica. Ante la insensibilidad del gobernador Ricardo Rosselló, de anunciar la privatización de la AEE en medio del sufrimiento de casi un millón de puertorriqueños que aún no cuentan con el servicio eléctrico, en la UTIER levantamos nuevamente nuestra voz en favor del pueblo, de ese pueblo del que somos parte y al cual intentamos a través de nuestras brigadas llevarle la energía eléctrica lo antes posible, aun con todos los obstáculos que nos pone el gobierno y la alta gerencia de la AEE para cumplir con esa meta. Durante décadas hemos advertido cómo diversas administraciones, tanto populares como penepés, nos han inhabilitado a los trabajadores y deteriorado intencionalmente la infraestructura de la AEE buscando el descontento del pueblo con el servicio para privatizar nuestra primera industria, para despojarnos al pueblo de lo que nos pertenece. Porque la AEE es un bien público que pertenece al pueblo y no a los políticos de turno”, denunció .

El dirigente obrero detalló cómo desde la década de 1970 los gobiernos de turno de los dos partidos principales que se han turnado el poder han intentado privatizar la AEE, a lo que la UTIER ha reaccionado de inmediato en cada uno de esos intentos advirtiéndole al pueblo lo que significaría esa nefasta posibilidad para el país.

Señaló Figueroa Jaramillo que la más reciente cadena de denuncias de la UTIER fueron luego del paso del huracán Maria ante la negativa del gobierno, desde un principio, de permitir la ayuda de la Asociación de Empresas Pública de Energía de Estados Unidos (APPA por sus siglas en inglés), la falta de materiales y de herramientas a nuestras brigadas y las excusas para no aceptar brigadas solidarias que no cobrarían por el servicio a ofrecer.

“Denunciamos también desde un inicio cómo era posible que ante tanta devastación dejada por los huracanes, se priorizar en contratar una empresa como Whitefish, que no contaba con el personal ni la experiencia para atender una emergencia como la que habíamos vivido. Luego conocimos la infinidad de anomalías que había habido en la otorgación del contrato que se firmó con esa compañía privada y de los poderosos vínculos políticos que tiene con la actual administración estadounidense. Todo lo que dijimos se probó y así ha sido en cada denuncia que hemos hecho a través de décadas”, detalló el dirigente obrero.

El presidente de la UTIER insistió en que “la postura de la UTIER es que la energía eléctrica es un derecho humano y no una mercancía. De eso se ha dado cuenta nuestro pueblo luego de los estragos de los huracanes Irma y María, tras haberse quedado sin energía eléctrica y pasar tantas penurias y perdidas de familiares, ya se

a porque fallecieron o tuvieron que irse del país. Por eso nos oponemos tajantemente a la privatización en cualquiera de sus modalidades, ya sea a través del traspaso de activos o de la cesión de la administración a empresas privadas. Nosotros le lanzamos la siguiente pregunta al pueblo para que piensen claramente al respecto. Si no fuera rentable la AEE y capaz de tener ganancias, habría alguna empresa que quisiera adquirirla? Ahí esta la verdadera respuesta a muchas preguntas. No en las supuestas razones que ofreció el Gobernador.”, aseguró Figueroa Jaramillo.

El Presidente de la UTIER exhortó al pueblo a recordar también las expresiones de la Junta de Control Fiscal (JCF) de hace un año en las que presentó la privatización de la AEE como uno de sus objetivos. Aseguró que las aparentes diferencias entre la JCF y el gobernador no han sido otra cosa que apariencias, porque al final siempre se han puesto de acuerdo.

“No podemos dejar en manos privadas el patrimonio que nos pertenece como pueblo. Y uno de ellos es la AEE. Porque si en algún momento enfrentamos algún otro fenómeno atmosférico como al que estamos expuesto todos los años durante la época de huracanes, ya sabemos como reaccionarán las generadoras privadas AES y Ecoeléctrica, que apagan sus maquinarias para no perder su inversión. Eso fue lo hicieron en esta ocasión. En nada les preocupó el sufrimiento del pueblo. Esa situación no podemos repetirla y si se privatiza la AEE eso es lo que nos depara. Además, no debemos dejarnos engañar: la privatización aumenta la factura de la luz y nos vuelve más vulnerables como pueblo. No dejemos que nos roben la principal industria para el desarrollo de nuestro país. No esperemos que eso suceda”, añadió Figueroa Jaramillo.

Igualmente indicó Figueroa Jaramillo que aún está verse cómo esta administración, en contubernio con la JCF, pretende crear legislación y gestionar la privatización de la AEE en medio de la bancarrota a la que se sometió en el tribunal federal esa corporación publica, que por mal administrada por penepés y populares adquirió una deuda de 9,000 millones.

Rosselló Nevares anunció en la tarde del lunes, su intención, bajo un plan a 18 meses, para vender los activos de la AEE a compañías privadas para que generen la electricidad para el país. Recientemente, el Centro de Periodismo Investigativo reveló que cuatro compañías, entre estas, Puma Energy y Energy Answers, están interesadas en la generación de electricidad.

