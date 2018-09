Una pérdida de tiempo investigar el megacargamento en Ceiba, según contralora

La contralora Yesmín Valdivieso dijo el viernes, que no va a perder el tiempo investigando al asunto de los furgones con suministro; el asunto de las botellas de agua almacenadas a la intemperie en la base Roosevelt Roads de Ceiba ni tampoco indagará sobre los viajes hechos por la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

“Ya la fiscal federal para el Distrito de Puerto Rico (Rosa Emilia Rodríguez Vélez) dijo que ella no va a investigar lo de furgones. Pues ¿para que yo voy a investigar lo de los furgones si no importa lo que yo haga ella no va a hacer nada? Ya la secretaria de Justicia (Wanda Vázquez Garced) dijo que no va a investigar lo del agua, pues para qué voy yo a ponerme a perder el tiempo”, dijo la contralora a preguntas de la prensa.

“Hay cosas que a nadie le importan. El senador Aníbal José Torres sacó una noticia de las tutorías en el Departamento de Educación que yo leí y a más nadie le importó. Ya hay dos compañías acusadas a nivel federal. Ósea, a veces hay cosas que tú no te imaginas que pudieran terminar en algo terminan y cosas que tú piensas que son grandísimas que se quedan en nada”, añadió la contralora.

Sobre los viajes de la alcaldesa de San Juan, Valdivieso contestó “sigan escudriñando ustedes quién le paga los viajes y me dejan saber lo que encuentran”.

“Como casos de referencia, Valdivieso habló sobre la investigación que hizo su oficina al contrato de la Autoridad de Energía Eléctrica con la empresa Whitefish. En esa investigación, no se encontró ninguna irregularidad en la otorgación del contrato.

“A veces nosotros estamos dos años haciendo la mejor investigación y cuando la referimos, ellos la vuelven a investigar. Así que para qué yo voy a estar dos años perdidos, cuando mis auditores podrían estar haciendo otras cosas. Cuando entienda que hay algo importante, se estará haciendo”, sostuvo.

Valdivieso mencionó además que están en proceso de culminar una auditoría al Programa Tu Hogar Renace y expresó que “hay muchas cosas que llaman la atención”.

Sus expresiones se dieron durante la firma de un acuerdo con el contralor general de Perú, Nelson Schack Yalta en el cual ambas jurisdicciones compartirán conocimiento.

