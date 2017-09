Trump vuelve a eximir a Puerto Rico de las leyes de cabotaje

La secretaria de prensa del Presidente de los Estados Unidos, Sarah Sanders, le anunció al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, que la administración de Donald Trump lo eximió de las leyes de cabotaje.



At @ricardorossello request, @POTUS has authorized the Jones Act be waived for Puerto Rico. It will go into effect immediately.

— Sarah Sanders (@PressSec) 28 de septiembre de 2017