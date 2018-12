Teresita Fuentes le dice a la Junta que están tarde para presentar estudio sobre tragamonedas

La secretaria de Hacienda, Teresita Fuentes, dijo que no existe un estudio que demuestre que la inclusión de las maquinas tragamonedas en la reforma contributiva canibalizarían los ingresos existentes en el plan fiscal del gobierno.

En entrevista en RADIO ISLA, Fuentes aseguró que la Junta de Control Fiscal (JCF) en ningún momento discutió un estudio que establece perdidas millonarias al fisco por las tragamonedas.

“Jamás se acercaron a nosotros con ese estudio. Yo no estoy consciente de que ese estudio existía ni que me lo trajeran o me lo enviaran para verlo, así que por eso digo que es una lastima que eso no se haya traído antes para poderlo evaluar y discutirlo porque traer eso a estas alturas me parece que está un poquito tarde”, sostuvo.

La directora del ente fiscal, Natalie Jaresko, envió un comunicado reiterando la “preocupación de que las disposiciones de la videolotería incluidas en la legislación no sean neutrales para el fisco, pues el gobierno y la Legislatura no han presentado evidencia suficiente de que estos cambios no canibalizarán los ingresos existentes del plan fiscal del gobierno”

La titular de Hacienda señaló que se enteró ayer mismo, a horas de haberse convertido en ley el nuevo modelo contributivo, sobre un nuevo estudio que realizó la JCF.

“Cuando La Fortaleza menciona que estaba certificada es porque durante todo el proceso de discusión de la reforma, desde que comenzó en abril, estuvimos en una comunicación muy estrecha con la Junta”, agregó.

