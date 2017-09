Tambalea el servicio de comida en cárcel Las Cucharas

Varias denuncias reportadas en el Complejo Correccional Las Cucharas en Ponce, ponen en riesgo la convivencia de decenas de reos.

La falta de una dieta balanceada, problemas con aires acondicionados, el deterioro de los servicios de recreación y sociales, son solo algunos de los problemas más agravantes que un portavoz de la comunidad de confinados de Las Cucharas, denunció a Radio Isla 1320.

Según el confinado que lleva varios años recluido, el sistema siempre ha tenido sus fallas, pero desde que comenzó el año fiscal 2017-2018 el 1 de julio, las mismas se han elevado a grandes escalas y han puesto “tensa” la convivencia entre los compañeros.

El pasado 20 de julio, el senador José Antonio Vargas Vidot, visitó la institución para reunirse con los portavoces de las organizaciones como Asociación Pro-Derechos del Confinado (Los Ñeta) y el Grupo los 27.

“Utilizamos la biblioteca. Fue bien interesante el encuentro con ambos líderes porque uno espera que la persona inicialmente pida para sí mismo y ambos líderes empezaron a recalcar y subrayar que eran portavoces de todos los confinados”, relató Vargas Vidot.

“La situación que planteaban se pueden resumir en el aire acondicionado que para cualquier persona puede ser un lujo, pero en el caso de las prisiones es increíblemente necesario, porque son innatamente cerradas. La otras es la comida, que la comida es un desastre”, constató.

Los ahoga una millonaria deuda

Y es que una millonaria deuda del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) con la compañía Trinity Service Group, encargada de distribuir los alimentos a todas las cárceles del país, ha llevado el desespero a instituciones de Las Cucharas.

El portavoz de la comunidad sostuvo que la compañía busca “crear un caos para que se les pague lo adeudado”. No obstante, el senador informó que la administración le dijo, que ellos sí han ido pagando, pero la empresa ha sido negligente con sus servicios.

“Me dijeron que se les ha ido pagando. Yo creo que la deuda subió de los 11 millones a los 17 millones, pero eso no lo he podido corroborar. A mi esa explicación no me satisface, Porque entonces ¿quién es el jefe ahí?”, destacó.

Incluso el confinado señaló que Trinity puede estar facturando el menú establecido en la Tabla de Alimentos y no estar brindándolo.

“Ellos nos están brindado el servicio de comida, pero no la comida que está en la tabla. Nos están dando lo mismo todos los días (desde julio), arroz con pollo o arroz con salchichas todos los días al mediodía y por la tarde. Con una pequeña porción de niño de escuela elemental y la comida llegando fuera de horarios y en ocasiones cruda”, alegó el confinado.

Según datos recopilados esta empresa lleva alrededor de 14 años sirviendo al DCR. De igual forma, esta situación no es la primera vez que ocurre. La última trifulca se dio en enero de 2016 cuando Trinity amenazó con suspender sus servicios si no les emitían varios pagos.

Asimismo, en junio de 2015, una situación parecida trajo consigo una huelga de hambre declarada por los confinados.

Aunque el portavoz de los reos, insistió que buscan mantener la calma para que la situación no llegue a una huelga y con ella un motín que genere violencia, admitió que el ambiente “es irritante”.

Por su parte, el legislador independiente, subrayó que como ve las cosas no duda que “en algún momento va a llegar” una huelga, por lo que comunicó que radicaría una resolución a fines de que se investigue qué está sucediendo con la comida y los aires acondicionados.

Los aires de varios módulos de Ponce 500 y Ponce 1,000, que no tienen otra ventilación, llevan más de siete meses dañados.

“A mí me parece una irresponsabilidad, no del actual secretario, sino de todas las administraciones, que no se considere un plan de contingencia estructural que no puede fundamentarse en abanicos”, criticó Vargas Vidot.

Situación que no descarta se convierta en un problema de salud pública y una posible violación a los derechos humanos.

“Aquí realmente la rehabilitación no existe” insiste confinado

Por otro lado, la incidencia en suicidios en Las Cucharas ha sido alarmante. Durante este año la cifra ha aumentado significativamente, según ha reportado la Policía.

La voz de los confinados insistió en que gran parte del problema es la falta de recreación y oportunidades para “salir del hoyo” que tienen dentro del sistema. Para una población de cientos de confinados hay solo dos Trabajadores Sociales, alegó.

“Aquí hay gente que llega sano pero el ocio es tan grande que se refugian en las drogas”, expresó.

