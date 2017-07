Sube de tono la demanda ente Bhatia y el gobierno

El gobierno tendrá un tendrá un término de diez días para entregar el documento oficial del presupuesto del año fiscal 2017-2018 que entregó a la Junta de Control Fiscal (JCF), al Centro Judicial de San Juan.

Sin embargo, el poder ejecutivo reiteró que no hará publico ese primer borrador del presupuesto. Es por eso que solicitarán la orden de la jueza Lauracelis Roques Arroyo por escrito para realizar una revisión judicial, así lo indicó el principal asesor legal del gobernador, Alfonso Orona.

“Le solicitamos en corte a la jueza que pusiese la orden por escrito ya que vamos a revisar. Entendemos que el senador Bhatia no tiene legitimación activa para presentar esos recursos ya que hay unos procesos establecidos en la Asamblea Legislativa para pedir ese tipo de documentos y el no siguió los proceso en su carácter como senador”, dijo en entrevista con Radio Isla 1320.

Según indicó Orona, el borrador es un proceso deliberativo, “como ocurre todos los años antes de preparar un presupuesto que se presenta a la Legislatura, hay muchos borradores del proyecto”.

“Es importante establecer que esta controversia se tornó académica y así fue establecido en los escritos que se presentaron ante el Tribunal de Primera Instancia”, manifestó.

Por su parte, el senador popular Eduardo Bhatia señaló en el mismo medio radial que el gobierno de Ricardo Rosselló Nevares tiene pánico por no presentar el borrador del 30 de abril.

“Yo no entiendo porque hay tanto pánico en el gobierno, su abogado indicó que esta información no se debe hacer pública. ¿Qué gobierno va al tribunal a decirle a un juez que su información que le acaba de dar a la Junta no debe ser pública? Hay una sospecha de mucha gente, yo prefiero decir que el pueblo tiene derecho a saber. Yo estoy diciendo que súbanlo por internet y que la gente lo vea”, expresó.

A esto el principal asesor legal del gobernador contestó “aquí no hay pánico, yo no me voy a ser parte de comentarios demagogos”.

Asimismo dijo que la Junta de Control Fiscal (JCF) fue quien propuso los recortes a los municipios y al presupuesto de la Universidad de Puerto Rico (UPR)

“El senador dio unas expresiones ayer incorrectas, aquí el recorte a los municipios y el recorte dice presupuesto a la UPR fue algo que propuso la Junta de Control Fiscal y que está en el Plan Fiscal que se certificó, así que en los momentos de crisis, es hora de dejar la demagogia”, concluyó.

