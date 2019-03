Senadores convencidos con experiencia de Beatriz Zayas

Ante el proceso de confirmación de la directora ejecutiva del Negociado de Ciencias Forenses (NCF), Beatriz Zayas, el presidente de la Comisión de Seguridad, Henry Newmann Zayas sostuvo el lunes que, ante la aprobación del informe sobre el nombramiento de la funcionaria, tiene los votos para ser confirmada.

Sin embargo, Newmann Zayas expuso, que entre los requisitos del puesto, específicamente menciona, que debe tener experiencia en la exposición de prueba forense en corte, y ésta no lo tiene.

“En el documento lo que explica son las credencias de la doctora Beatriz Zayas. Es un expediente brillante en su contenido. Ha sido profesora en diversas universidades. En términos de su trabajo ha sido mayormente en el ámbito educativo, trabajando en universidades”, dijo Newmann Zayas a periodistas.

“Mi opinión es que la ley pide que la persona sea científica forense. Y conozco muy bien la ley porque mi comisión la trabajó. Según la definición, de alguien que ha trabajado con pruebas de diferentes naturalezas para casos que conducen a ser presentados en un magistrado… A preguntas mías directas ella dijo que nunca ha sido perito en casos criminales ni ha estado en corte presentando pruebas. Así que no se puede decir, si la definición es estricta (la experiencia) no la tiene. Sin embargo, el cumulo de experiencias en las diferentes ramas científicas, para la mayoría de los compañeros es suficiente para cumplir con ese requisito”, añadió.

En el caso mío en particular, en este momento no quiero comprometerme porque todavía estoy buscando personas que me asesoren para que mi voto en particular sea basado en el conocimiento relacionado con la materia. Lo que le puedo decir es que los compañeros, particularmente los que estuvieron en las vista pública, son los suficiente para cumplir con ese requisito”, sostuvo el senador.

Mencionó, por último, que “se trata de un puesto de difícil reclutamiento”. “En segunda instancia, hay que darle algún tipo de estabilidad al Negociado de Ciencias Forenses”.

La votación final para la confirmación de Zayas podría ser efectuada este jueves.

Comments