Senadora revela mantiene activa querella del FBI contra agentes de la Policía

La senadora popular, Rossana López, confirmó hoy en RADIO ISLA, que se mantiene una querella activa en el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) ante posible acciones de agentes del Negociado de la Policía en su contra por denuncias contra el comisionado, Henry Escalera.

“Ya en una ocasión se reunieron y constó al FBI de una reunión que hicieron exclusivamente para hacerme daño a mí”, sostuvo.

“El FBI está llevando a cabo esta investigación desde un inicio cuando sucedió por primera vez. Yo me querellé ante el FBI, el FBI hizo las investigaciones necesarias, buscó a las personas que estaban en esa reunión, aceptaron que se reunieron para hacerme daño político y la querella está abierta por el FBI”, agregó.

Las denuncias surgen a raíz de la oposición al nombramiento de Escalera por parte de la legisladora en junio pasado.

En ese entonces, López puso en descubierto que el comisionado de la Policía y otros agentes habían sido parte de una demanda estatal por acoso laboral, discrimen por sexo y discrimen por genero, entre otros cargos, por el cual fue declarado culpable.

“No me voy a callar si esto sigue en este país porque mucha gente está muriendo a causa de la ineptitud, de la incapacidad de el funcionario y yo no he dicho nada que no es cierto”, advirtió.

