Senadora Nayda Venegas denuncia bullying en su contra

EL CAPITOLIO (CyberNews) – Durante su turno en la sesión del Senado, la senadora por Carolina, Nayda Venegas, al reiterar sus expresiones escritas del sábado, habló sobre su contentura ante la confirmación del juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, Brett Kavanaugh mientras aseguró que es víctima de bullying por sus expresiones sobre ese asunto.

“Muy a pesar de sus detractores, al igual yo, como mujer, que he padecido en mi propia piel, el discrimen por simplemente hablar verdad y hablar de mis valores, me atrevo pararme aquí y decir: “felicitaciones Juez Kavanaugh, creo que hará un excelente trabajo, no todos pensamos igual, pero yo pienso que usted fue una excelente elección”, dijo Venegas en declaraciones escritas.

“En esta cultura de intolerancia donde el que no piensa igual que yo es víctima de burlas, acoso, bullying y habladurías aún por parte de colegas que difieren de tu pensamiento, hay que ser valiente para pararse y decir lo que se piensa. Pues sepan que no voy a callar por amor a mi Puerto Rico. Siempre que existan mujeres como yo, reinará la verdad en las esferas del gobierno, aunque algunos truenen, añadió.

La senadora por Carolina sostuvo que “habrá un desfile de intolerantes para decir todas las razones por las cuales no debo hablar, siempre los ha habido y siempre los habrá. Me preocupa más que no hayan personas que se alineen con la verdad y enmudezcan ante sus detractores”.

“Pues que se sepa que estoy feliz por su confirmación y que se sepa que le felicito”, insistió. Asimismo, la senadora espera que el juez Kavanaugh tome determinaciones sobre los niños e hijos no nacidos.

“Enhorabuena y esperamos con ansias las decisiones correctas que hará a favor de los niños y los no nacidos. Ese día valdrá la pena los insultos y la persecución, ese día celebraremos tanto como hoy celebro su confirmación. Felicidades Kavanaugh y felicidades al Senado federal por su elección”, dijo la senadora.

Comments