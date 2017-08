Se harán notar cambios durante el eclipse solar

El eclipse solar de este lunes, 21 de agosto, provocará cambios evidentes en el medio ambiente más allá de la ausencia de la luz del Sol, tras ser cubierto por la Luna.

De acuerdo con el presidente de la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico, Juan Villafañe, se podrán experimentar cambios en la temperatura y en la fauna.

“Los animales reaccionan, los pajaritos cantan, mientras se aproxima la totalidad (del eclipse) las personas que estén en Estados Unidos pueden presenciar esto. Los animales diurno duermen y los nocturnos se despiertan”, señaló Villafañe.

Asimismo, indicó que como en Puerto Rico se verá el eclipse en un 80 por ciento, es posible que la temperatura baje medida se desplace la Luna frente al Sol. Incluso el cielo se oscurecerá y cerca de las 3:34 de la tarde “las sombras de las ramas de los árboles se verán todas medias lunas, también uno podrá entrecruzar los dedos, poner una mano encima de la otra y verá una sombra de media luna (un reflejo del eclipse en tus manos)” indicó el astrónomo.

Además la NASA anunció, que la ubicación de la tierra estará a 151,4 millones de kilómetros del Sol y a unos 365.648 de la Luna, esta proximidad creará un leve cambio en la Ley de gravedad de Newton. Esto quiere decir que una persona podría pesar menos, 48.2 gramos para ser exacto que sería aproximadamente 17 onzas (unas onzas menos son una onzas menos), pero esto es sólo cuando ocurra el evento.

El cambio de la luz será percibido como un atardecer. Villafañe dijo que incluso las personas que no estén al tanto sobre el eclipse verán un cambio inusual en la iluminación. Villafañe confesó que el evento que terminará aproximadamente a las 4:45 de la tarde será uno memorable.

¿Qué hago si quiero tomarle una foto al eclipse solar?

En la era digital es inevitable no querer capturar todo en nuestros celulares y compartirlo en las redes, pero mucho cuidado a la hora de tomarle fotos al eclipse.

Primero debemos cuidar nuestros ojos con las gafas especiales. Segundo para proteger el lente de la cámara o el celular se recomienda usar un filtro, como una lámina Baader (filtro especial para mirar el Sol), si tiene gafas para el eclipse extra puede usarlas para proteger el sensor de su cámara o un cristal de soldador de calibre 14.

¡Cuida tu ojos del Sol!

¿Qué hacer y qué no hacer a la hora de ver el eclipse solar?

Si puede:

Usar gafas especiales o homologadas para ver el eclipse solar Usar telescopios o binoculares con filtros para protegerse del Sol Usar máscara de soldador calibre 14 Crea un proyector con una caja de zapatos Mirar el reflejo del eclipse en un pedazo de papel Las hojas de los árboles enfocan la luz y le permitirá ver el eclipse en el suelo o la pared

No puede:

No mirar directamente al Sol No usar radiografías para mirar al Sol No usar gafas regulares par mirar el eclipse

¿Dónde puede ver el eclipse?

El eclipse podrá verse en toda la isla, sin embargo la Sociedad de Astronomía de Puerto Rico estará ofreciendo charlas y regalando 500 gafas en el Parque de las Ciencias. También habŕan actividades para toda la familia en el Morro, Las Croabas en Fajardo, cerca de Plaza del Caribe y en el Colegio de Mayagüez.

Si usted estará trabajando y no hay forma de que pueda darse una escapada para ver el eclipse o no consiguió gafas no se preocupe. La NASA transmitirá en directo el eclipse solar total por su canal en YouTube. Nosotros en Radio Isla, también le compartiremos el enlace para que no se pierda este histórico evento.

Comments