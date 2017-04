Se defiende representante que personó una pelea con manifestantes

El representante del Partido Nuevo Progresista (PNP), José Luis Rivera Guerra, reaccionó al incidente ocurrido durante la manifestación de este jueves en El Capitolio donde mediante un video se observa un altercado con un líder sindical.

El representante aseguró que alguien lo agarró por la cintura y él solo se defendió. Sin embargo, en el video publicado por una compañera periodista de un medio digital, no se ve a nadie realizando la acción que el legislador alega.

“Cuando traté de entrar al Capitolio, tuve que esperar frente a la puerta porque no me abrían. En ese momento, un grupo de manifestantes comenzaron a rodearme, a gritarme, llamaron a otros manifestantes para que me asecharan y alguien me agarró por la cintura. En ese momento, me defendí para que me soltaran. Inmediatamente todo el grupo comenzó a agredirme, me escupieron. Me habían amenazado de muerte, mi vida estaba en riesgo. Actué en defensa propia. Obviamente ante esa situación tenía que defenderme”, sostuvo mediante declaraciones escritas Rivera Guerra.

