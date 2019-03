Rosselló va en busca de la reelección

Ricardo Rosselló Nevares solicitó el domingo una segunda oportunidad para servir como gobernador de Puerto Rico.

“Pero para hacer eso, hoy les rindo cuentas. Nosotros queremos un Puerto Rico que sea seguro, que sea educado, un Puerto Rico con salud. Un Puerto Rico que valorice el trabajo digno. Un Puerto Rico que procure el desarrollo óptimo de todos los ciudadanos. Y un Puerto Rico que se asegure de velar por los sectores más vulnerables”, dijo el gobernador en su mensaje denominado “Vision 2020”.

Rosselló Nevares aseguró que tan pronto la Ley Electoral permita el proceso para radicar candidaturas, someterá los documentos que oficializaran su interés en revalidar al puesto.

Su padre, Pedro Rosselló González ha sido hasta el momento el último gobernador que ha estado en el cargo más de cuatro años. Sila Calderón, Aníbal Acevedo Vilá, Luis Fortuño y Alejandro García Padilla han ocupado el puesto solamente un cuatrienio cada uno.

En su mensaje, Rosselló Nevares enumeró tres puntos de su agenda: Buscar la igualdad en todos los frentes, luchar contra las injusticias en Puerto Rico o en cualquier parte del mundo.

“Y tercero, vamos a reconstruir a Puerto Rico. No vamos solamente a reconstruir con cemento y varilla, lo vamos a reconstruir para crear más y mejores empleos. Tener carreteras buenas y dignas. Lo vamos a construir, para tener un sistema de educación en el que todos los puertorriqueños puedan estar orgullosos”, expresó.

Mencionó además que va a presentar un proyecto a la Legislatura para adelantar la fecha de la votación primarias presidenciales de Estados Unidos, de manera que los aspirantes se expresen si apoyan o no la estadidad para Puerto Rico.

“Si vienen a nuestra isla y no tienen una posición, usted no tendrá nuestro respaldo, no tendrá nuestro voto, usted está en contra de la igualdad y no defiende los intereses de Puerto Rico”, mencionó el gobernador en un mensaje a los aspirantes.

En la actividad, el liderato novoprogresista enfiló sus cañones contra el opositor Partido Popular Democrático (PPD) y específicamente a la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González Colón aprovechó su turno para hablar de las gestiones en la capital federal de Cruz Soto.

“Hay quienes van a Washington con la máscara de la estadidad, pero son independentistas. Yo veo que en el Partido Popular tienen tanto problema ideológico que quieren enviar a Washington una candidata que es independentista”, sentenció González Colón.

Entretanto, el presidente del PNP en San Juan, Miguel Romero habló sobre la gestión de la alcaldesa de San Juan.

“No vamos a descansar hasta que libremos a San Juan de esa pesada cruz que está cargando”, expresó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez Núñez reiteró en compromiso de lograr la estadidad para Puerto Rico.

“Vamos a conseguir lo que todos aspiramos, lo que nos marcó el camino como partido. El objetivo final que es lograr la descolonización de nuestra isla. Y para eso trabajaremos ahora con más ahínco”, sostuvo.

