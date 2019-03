Rosselló sobre ataques de Casa Blanca: “Si el acosador se acerca, le daré un puño en la boca”

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares lanzó una advertencia hoy a los ataques de altos funcionarios del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, luego de que se expresara en contra de las ayudas para Puerto Rico tras el huracán María.

“Si el acosador se acerca, le daré un puño en la boca…”sería un error confundir la cortesía con el coraje”.”, dijo Rosselló en entrevista en CNN.

Durante la entrevista, “el gobernador dijo que no se sentaría y permitiría que sus funcionarios fueran acosados por la Casa Blanca”.

Según trascendió, durante un tenso encuentro en la Casa Blanca el miércoles, funcionarios superiores les advirtieron a los asesores de Rosselló que “los representantes del territorio de los Estados Unidos estaban presionando demasiado para organizar una reunión con el fin de discutir la terrible situación de la isla con el Presidente”.

A pesar de sus solicitudes, Trump se ha negado a programar una reunión con Rosselló para discutir los esfuerzos de recuperación que están en curso casi dos años después del huracán.

Puede ver la entrevista aquí:

Puerto Rico Gov. Ricardo Rosselló warns the White House: "If the bully gets close, I'll punch the bully in the mouth" https://t.co/GwodetRfPx pic.twitter.com/JoSlRnjUiG

— CNN Politics (@CNNPolitics) March 28, 2019