Rosselló rechaza consolidar al DRD

SAN JUAN – El gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó el jueves que vaya a fusionar el Departamento de Recreación y Deportes con el Departamento de Educación.

“Para mí esto es una gran sorpresa. ¿Ustedes saben que nosotros no hemos sometido ningún plan de consolidación del DRD? Y por las últimas 24 horas se ha estado hablando de que se rechaza ese plan de consolidación. ¡Es que no hace sentido! Yo no he sometido ningún plan de consolidación del DRD o que me lo enseñen”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Rosselló Nevares si mencionó que contempla eliminar la Compañía de Parques Nacionales de la jurisdicción del DRD.

El miércoles el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, sostuvo- en una vista pública- que le comunicó al gobernador que no iba a aceptar que se presente un plan de consolidación para el DRD.

Luego de la renuncia de Andrés Waldemar Volmar Méndez como secretario del DRD, Rosselló Nevares nombró para sustituirlo a la voleibolista Adriana Sánchez Parés.

