Rosselló pide a Trump explicaciones sobre uso de fondos para el muro

El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares pidió el viernes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump que explique la alegada intención de utilizar los fondos asignados para la reconstrucción de Puerto Rico para destinarlos a la construcción del muro con México.

“Dado que los informes provienen de fuentes no identificadas, el presidente de los Estados Unidos, Donald J. Trump, debe declarar explícitamente su intención. ¿Apoyará la reconstrucción de Puerto Rico, California, Texas, las Islas Vírgenes de Estados Unidos y otros, o lo socavará? Este es un caso clásico de elegir entre obstrucción y construcción. ¿De qué lado estás, presidente Trump?”, cuestionó el primer ejecutivo.

“Señor presidente, no derribe a los ciudadanos estadounidenses para construir un muro. Ayude a reconstruir los Estados Unidos de América. Es lo correcto a hacer”, dijo el mandatario en una comunicación escrita circulada en inglés.

This is a classic case of choosing between obstruction and construction. Which side are you on @realDonaldTrump ?

El pasado martes, Rosselló Nevares dijo que entendía que Puerto Rico no será rehén de la controversia de Trump y los congresistas del Partido Demócrata por el presupuesto y los fondos para construir el muro.

Según se ha informado en medios estadounidenses, asesores de Trump supuestamente le recomendaron usar una asignación de fondos para la recuperación de Puerto Rico tras el huracán María, para que se destinen a la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. La construcción del muro es la ficha del tranque entre republicanos y demócratas en el Congreso, lo que mantiene un cierre del gobierno federal.

Los informes apuntan a que se trata de unos 13 mil millones de dólares asignados al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos (USACE por sus siglas en inglés) que no han sido gastados, de los que cerca de 2 mil millones de dólares están asignados para la isla.

“Ningún muro debe financiarse con el dolor y el sufrimiento de los ciudadanos de los Estados Unidos que han sufrido una tragedia y una pérdida a través de un desastre natural… No debe considerarse ninguna justificación para reclasificar el dinero que los ciudadanos de los Estados Unidos utilizarán para reconstruir sus comunidades. En todo caso, la conversación debe ser sobre cómo obtenemos más recursos para reconstruir las áreas impactadas más rápido”, agregó Rosselló Nevares.

No wall should be funded on the pain and suffering of US citizens who have endured tragedy and loss through a natural disaster. This include those citizens that live in CA, TX, PR, VI and other jurisdictions. Today it’s us, tomorrow it could be you.

— Ricardo Rossello (@ricardorossello) January 11, 2019