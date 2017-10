Rosselló dice que es inaceptable estar meses y hasta años sin luz

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares dijo el viernes que es inaceptable que continúe el discurso de que tardará entre 4 a 6 meses restaurar el sistema eléctrico de Puerto Rico.

“El mensaje va a ser distinto, no tan solo externamente, sino internamente. Es por eso que yo voy a proponer y voy a estar trabajando con el Cuerpo de Ingenieros y con la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para que movamos esto más rápido. Cuatro, seis meses, un año, esas cifras no son aceptables. Tenemos que buscar los recursos para prender a Puerto Rico más rápido”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Yo voy a estar poniendo una serie de expectativas que le voy a estar comunicando al pueblo, de cuando se tiene que tener energía eléctrica aquí. Para que el pueblo sepa cuáles son las expectativas. De que estamos usando todos los recursos a bordo y que sepan que vamos a buscar recursos externamente para traerlos. Por lo tanto, ya esas cifras de meses largos, llegando hasta el año sin energía no es aceptable. Voy a poner expectativas claras de cuanto esperamos tener 25, 50,75 y 100 por ciento de energía eléctrica. Y yo voy a esperar que tanto el Cuerpo de Ingenieros como Energía Eléctrica respondan a ese pedido”, añadió.

Rosselló Nevares mencionó que revitalizar el sistema de la Isla a como estaba antes del paso del huracán María, al final no sería costo efectivo.

“Si gastamos dinero de los contribuyentes revitalizando el sistema viejo, es probable que el Gobierno de Estados Unidos tenga que regresar y darnos más dinero cuando llegue otra tormenta y nos vamos a quedar sin electricidad otra vez. Si esa no es la mejor alternativa, ¿por qué no usamos los recursos que tenemos ahora para tener dos estrategias conjuntas? Cómo logramos tener energía lo más rápido posible, para tener negocios y retomar nuestra normalidad, pero a la vez nos damos la oportunidad de no solamente arreglar el sistema viejo, sino crear la plataforma que considere alternativas amplias de generación. El Gobierno de Estados Unidos no puede vernos como cualquier otra jurisdicción en la que revitalizar el sistema que tienen es viable. Tenemos que poner a Puerto Rico como debería estar y esta es la oportunidad”, mencionó.

A 23 días del paso del huracán María por Puerto Rico, la AEE alega que hay un 9 por ciento de consumo eléctrico en la Isla.

