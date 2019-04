Rosselló desconocía de investigación federal contra Julia Keleher

"A mí nadie me informó ni me han informado", aseguró.

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo hoy que desconocía información sobre una investigación por parte de las autoridades federales contra la exsecretaria de Educación, Julia Keleher.

“A mí nadie me informó ni me han informado, salvo lo que ha salido en los medios, sobre una investigación federal. Segundo, a mí nadie me informó ni me ha informado de alguna acción detrimental o ilegal que ha llevado a cabo la secretaria. Esos señalamientos siguen siendo serios y si hay una investigación, como en todos los procesos, estamos en la disposición para colaborar y que se aclaren todos estos asuntos”, dijo el primer mandatario a preguntas de la prensa sobre la pesquisa federal.

Al mismo tiempo, y al ser cuestionado si se revisará el cierre de escuelas bajo Keleher, reiteró que la implementación de la Reforma de Educación continúa ya que es política pública y fiscal de su administración, y no de la exfuncionaria.

“La Reforma de Educación es una política pública de mi administración, y todas esas iniciativas se van a llevar a cabo con el liderato que tengamos en el Departamento de Educación… La política pública la establece el Gobernador”, sostuvo

