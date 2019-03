Rosselló advierte podría vetar proyecto que limita el aborto

El gobernador Ricardo Rosselló Nevares, dijo hoy que podría vetar el Proyecto del Senado 950 para establecer la “Ley para la protección de la mujer y la preservación de la vida”, y que limita el aborto en Puerto Rico si hay intromisión entre lo que entiende es el derecho establecido y el derecho reproductivo de la mujer.

Sin embargo, aclaró que leerá la medida para tomar una determinación ante las enmiendas que desconoce, recibió el proyecto previo a su aprobación.

“Yo voy a leerlo, pero mi posición es la misma. Si hay una intromisión entre lo que yo entiendo son el derecho establecido y el derecho reproductivo de la mujer, voy a vetarlo… sé que sufrió un sinnúmero de enmiendas, no sé cuáles son, y voy a leerlo entre hoy y mañana…. que el pueblo sepa que esto es una cuestión de una serie de principios que yo he esbozado, lo he hecho también con el proyecto de Ley de Armas que también han hecho enmiendas… hay una línea que yo no voy a cruzar”, sostuvo a preguntas de la prensa.

El proyecto de la autoría de la senadora Nayda Venegas, fue aprobado con enmiendas en el Senado, y ayer fue avalado sin enmiendas en la Cámara de Representantes.

