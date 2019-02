Rossana López oficializa su candidatura a la alcaldía de San Juan

La senadora Rossana López León oficializó el domingo su candidatura a la presidencia del Partido Popular Democrático (PPD) en San Juan.

“Quiero agradecer muy particularmente a todo este liderato de la base popular en San Juan, con quienes hemos estado trabajando en las reuniones de reorganización en las distintas comunidades y en mi iniciativa ‘Unión Ciudadana’. Nuestro País y por ende nuestra Ciudad Capital vive momentos de reconstrucción, de ajustes fiscales y sociales. A eso yo le sumo con todas las fuerzas de mi corazón mi intención de llevar a San Juan al próximo nivel”, expresó la senadora.

López León presentó a la concurrencia los argumentos con los que ella impulsa el concepto de llevar a San Juan al próximo nivel de desarrollo.

“Durante los últimos meses he estado celebrando numerosas reuniones con el liderato base de nuestro partido en San Juan y con líderes comunitarios de toda nuestra Capital. He conversado con ustedes en sus comunidades. He dialogado extensamente con miles de ciudadanos de San Juan. Les confieso que estas vivencias me han marcado, y las he hecho mías y me inspiran en el compromiso por San Juan. La Capital es nuestra ventana al mundo, por eso, todo lo bueno que pase en San Juan, es bueno para Puerto Rico. Por eso es necesario tener una ruta clara, para llevar a San Juan a ese próximo nivel. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que debemos aspirar a que tengamos acceso a buenos servicios de salud y educación. A que haya muchas y buenas oportunidades de empleo. A que seamos una ciudad en donde la justicia impere, en donde haya progreso y se viva en un ambiente de paz, seguridad y sana convivencia, en armonía y con mucha alegría. Eso es alcanzar el próximo nivel”, expresó.

Luego de la introducción, la candidata presentó las 4 áreas iniciales que servirán de marco estratégico de lograr la posición de alcaldesa.

UN SAN JUAN CERCANO:

Tus necesidades y los servicios Municipales deben de estar cerca de ti. En las visitas he visto la angustia y desasosiego por la falta de acceso a los servicios y oportunidades tales como: terapias, salud, programas educativos, deportivos y culturales. Sencillamente porque quedan lejos. Por esto proponemos CINCO POLOS para acercar el Municipio al ciudadano.

Así aseguráramos que los servicios y oportunidades sean accesibles al sanjuanero. Los polos serán la base para el mejoramiento de la calidad de vida: en la limpieza, ornato, en la recreación y deportes, y en la seguridad. Un gobierno municipal cercano ayuda a crear empleos y a producir mayor volumen de negocio en la capital. Y si tenemos una mejor calidad de vida, mas y mejores empleos, entonces comenzamos a ganar población. Comenzaremos a ver gente regresando a Puerto Rico y mudándose a San Juan.

Desde el punto de vista social de estos polos estableceremos un amplio proyecto municipal de apoyo familiar y convivencia comunitaria. Este proyecto se desarrollará utilizando programas sociales que convergerán con las artes, programación deportiva/recreativa, seguridad y estructuras disponibles existentes de organizacionessin fines de lucro y del municipio que complementaremos con recursos externos adicionales necesarios dispuestos a trabajar.

En fin, ofreceremos una mejor calidad de vida a todos los niveles: individual, familiar y comunitario.

Apoyándote cerca de tu comunidad llevaremos a San Juan al próximo nivel.

UNA CIUDAD SENSIBLE:

Una Ciudad Sensible con los jóvenes: Que son una parte importante del futuro de San Juan. Esta iniciativa contempla un acercamiento a los niños y jóvenes mediante la implantación de una estrategia especial de seguridad, de calidad de vida juvenil y disponibilidad accesible de recursos profesionales en la comunidad. Ofrecerles clases extracurriculares,tutorías, clubes de actividades deportivas/recreativas, ofrecimientos de música, danza, arte y teatro. Por otra parte ofrecerles, a nuestros jóvenes profesionales la oportunidad de quedarse en su país, ayudándolos a entrar al mundo empresarial.

Una Ciudad Sensible con las Mujeres Jefas de Familia: La dedicación y sacrificio de las mujeres jefas de familia que salen todos los días a luchar por sus hijos y familias requieren nuestro reconocimiento, respeto y apoyo total. La población de mujeres jefas de familia forma el 43% del grupo trabajador actual en San Juan y el 61% de la población fuera del grupo trabajador en la municipalidad. Nuestras mujeres jefas de familia necesitan de una verdadera mano amiga, de apoyo y vamos a brindárselo. Mi trayectoria en la legislatura demuestra el compromiso con ustedes. ¡En San Juan trabajaremos para que puedas tener la oportunidad de educarte, trabajar y asistirte en el cuido de tu familia para que todas echen para adelante!!!

Una Ciudad Sensible a las mujeres que sufren de maltrato: Como MUJER, lo llevo en mi corazón y como profesional experimentada en el área social y Alcaldesa, mi compromiso con ustedes será de prioridad. Trabajaremos con nuestra policía y la comunidad la educación masiva y protección necesaria para que no perdamos ni una vida más por los abusos por violencia de genero. Combatiremos sin tregua la violencia machista y la burocracia que causa muertes en este país.

Una Ciudad Sensible e inclusiva con la Población de Personas de Edad Avanzada: Todos conocen mi compromiso con ustedes. San Juan es también hogar de la mayor proporción de personas edad avanzadaque enfrentan nuevos y cada vez mayores retos en sus años de jubilación. Por eso propongo implantar una política de inclusión y apoyo a personas de la Tercera Edad con programas no tradicionales intergeneracionales en centros de servicios actuales, desarrollando actividades no tradicionales en espacios abiertos, programas educativosrecreacionales/deportivos, apoyo en el hogar, así como un Programa de Voluntariado de la Tercera Edad donde nuestra población de edad avanzadapuedan apoyar y fortalecer los servicios en todos los niveles y a todas las generaciones en San Juan. Todo esto más cerca de su hogar.

Nunca abandonaremos estos sectores, todo lo contrario. Juntos niños y jóvenes, hombres y mujeres jefas de familia, personas de edad avanzada, en fin TODOS Y TODAS haremos de San Juan una verdadera Ciudad, Sensible y de apoyo a todos los sanjuaneros.

MODELO INTEGRADO DE SALUD:

San Juan es nuestro principal centro de servicios y facilidades médico-hospitalarias. Seguiremos mejorando nuestras facilidades, pero sus residentes, particularmente los de menos recursos y de edad avanzada necesitan mayor apoyo en sus necesidades de salud. Para ello proponemos un Modelo de Salud Integrado que incluya como sus componentes la promoción de Salud donde el paciente sea eje y participante responsable del cuidado y mejoramiento de los estilos de vida que impacten su salud. Donde el paciente también sea parte integral e informada del Control y Tratamiento de sus condiciones, así como su Rehabilitación y Recuperación, y donde el sistema ponga mayor énfasis en la Prevención de Enfermedades y su vigilancia en todo San Juan. Nuestra ruta será hacer de SAN JUAN UNA CIUDAD SALUDABLE.

MODELO DE SEGURIDAD ACCESIBLE Y PREVENTIVA:

Todos tenemos un familiar, vecino o amigo que ha sido víctima de la ola criminal. Es una de las preocupaciones más grandes de los Sanjuaneros y lamentablemente el Gobierno Central ha fracasado y no le ha brindado al país ni a San Juan la tranquilidad que buscan nuestros residentes.

Ningún plan anticrimen podría ser efectivo si no va de la mano de un plan de prevención de riesgos y justicia social, donde sean atendidos desde sus orígenes, los verdaderos causales que promueven la conducta criminal en nuestras comunidades.

Solo trabajando unidos con la Policía Estatal, permitirá́ a esta última concentrar sus esfuerzos en la persecución y erradicación del crimen;

Incrementar los adiestramientos de la Policía Municipal y proveer los recursos tecnológicos de avanzada para la lucha en contra del crimen;

Estrechar y fortalecer las colaboraciones entre la Policía Municipal y la Comunidad, haciendo de estos protagonistas parte integral en nuestra lucha contra el crimen, desarrollando relaciones directas y fuertes con las Comunidades para generar respeto mutuo y relaciones de confianza. La policía activa en tu comunidad, así como recurso educativo y facilitador en tu comunidad.

López León alegó que cuenta con el respaldo de los alcaldes de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez; de Morovis, Carmen Maldonado; de Loíza, Julia Nazario Fuentes; de Vega Alta, Oscar ‘Can’ Santiago, Karilyn Bonilla, Salinas; Gregory Gonsález Souchet, de Guayanilla; Jorge Esteves, de Añasco; Carlos López, de Dorado y Jerry Márquez, de Luquillo.

Además participaron en la actividad las exsecretarias del Departamento de la Familia, Yolanda Zayas e Idalia Colón, la exsenadora por San Juan, Margarita Ostolaza Bey, la exdirectora ejecutiva del Instituto de Cultura Puertorriqueña, Teresa Tió, entre otros.

