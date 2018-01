Rompe record inundaciones en Boston por fuerte tormenta invernal

La masiva tormenta invernal, Grayson, que irrumpió en la costa este de los EE.UU. este jueves ha dejado imágenes que a muchas personas les ha recordado la película “Day After Tomorrow”, filmada en el año 2004 y que reseña un hipotético evento meteorológico sin precedentes en la nación americana.

Sin embargo, las escenas del filme que muestran inundaciones costeras y bajísimas temperaturas, es lo que ahora mismo están viviendo varias zonas de la costa este de los EE.UU., desde Carolina del Norte a Maine, con vientos huracanados, inundaciones, y nevadas. Hasta 18 centímetros de nieve se espera que caigan en las próximas horas en esta zona.

La ráfaga de aire frío podría romper récords en varias ciudades del país, y la mejoría en el tiempo llegará para el lunes, por lo que se espera que continúen las bajas temperaturas.

Hasta tres pulgadas de nieve por hora se reportaron en Rhode Island, con ráfagas de hasta 70 mph, dejando a numerosas personas sin corriente eléctrica, y obligando a otros a ir a refugios.

Las bajas temperaturas que tendrán lugar también esta noche congelarán el agua que penetró por las costas, aseguró un meteorólogo, quien advirtió que entonces tendríamos bloques de hielos gigantes por las calles en varias ciudades del país.

Look at this video outside our window of flooding in #Boston historic #FortPoint #Seaport neighborhood that is causing big dumpsters to float down the street. #blizzard2018 @CNN @WCVB pic.twitter.com/mjfrZJYnKr

— kelkelly (@kelkelly) January 4, 2018