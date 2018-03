Rodríguez Ruiz busca recuperar su escaño

SAN JUAN – El exrepresentante del Distrito 27, Ramón Rodríguez Ruiz presentó una demanda contra la Cámara de Representantes para que se le devuelva el puesto del que fue expulsado recientemente luego del incidente de agresión contra, Soniel Torres Suárez, una empleada de su oficina.

“Dicho recurso lo que persigue es que este servidor retome nuevamente el puesto de representante, ya que a este servidor se le violaron unos derechos constitucionales durante el proceso, un proceso amañado. Un proceso donde no se le dio a este servidor el debido proceso de ley”, dijo Rodríguez Ruiz en entrevista radial (WPAB).

Precisó se trata de un recurso extraordinario presentado el viernes pasado ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico (TSPR) por los abogados Rubén Nigaglioni y su hermano, Luis Noel Rodríguez Ruiz. La demanda es contra el presidente del cuerpo legislativo, Carlos “Johnny” Méndez y del presidente de la Comisión de Ética, Carlos Banch, entre otros funcionarios.

“Ahora estamos en espera que el Tribunal Supremo asuma jurisdicción. Una vez el tribunal asuma jurisdicción, la determinación que se tomó en la Cámara el día 15 de febrero no sería final y firme, lo que paraliza los procesos de todo lo que tiene que ver con la primaria que en estos momentos el Partido (Nuevo Progresista) está tratando de llevar”, expresó.

El recurso legal establece que el líder cameral radicó una querella ante la mencionada comisión sin tener personal y propio conocimiento del contenido del informe de un pesquisa externa que le fue encomendada al exfiscal, Ernie Cabán. En el documento también se impugna la orden administrativa que viabilizó dicha investigación. Además, la demanda establece que Rodríguez Ruiz no fue avisado debidamente sobre la celebración de dos vistas evidenciarias que se llevaron a cabo en el caso.

Cuando se llevó a cabo el proceso de expulsión en la Cámara, la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), levantó bandera sobre el proceso que se utilizó para contratar al investigador externo para que el presidente cameral adviniera en conocimiento del incidente y de esta manera, poder radicar la querella ante la Comisión de Ética.

El exlegislador novoprogresista afirmó la intervención del TSPR es aplicable a pesar que fueron los colegas legisladores, quienes analizaron el caso y tomaron la decisión de expulsión. “Siempre y cuando no se le violen los derechos constitucionales a toda persona, los pares son los que deben juzgar a toda persona. El que la Cámara sean los únicos que pueden juzgar a sus pares, no le da a ninguna rama a violarle los derechos constitucionales que tenemos todos los puertorriqueños”, sostuvo.

Rodríguez Ruiz fue expulsado de la Cámara el pasado 15 de febrero. Varios aspirantes ya han expresado su interés en ocupar el puesto, proceso que se llevará a cabo mediante una asamblea de delegados el próximo 8 de abril.

“Aquí hay algo bien importante. Yo siempre he dicho en todo el proceso que este servidor lo único que ha perseguido durante todo el proceso, es eso mismo, que se me dé el debido proceso de ley. Todo el tiempo he hecho el mismo reclamo y aquí no se me ha dado el debido proceso de ley, se ha llevado en contra mía un proceso atropellante en el que se me han violado todos mis derechos constitucionales. Yo creo que toda persona debe tener un debido proceso de ley y es lo que siempre he reclamado desde que este proceso comenzó…”, dijo.

“Nosotros lo que esperamos es que a través de este mandamus, se escuche nuestro reclamo y se nos dé lo que siempre hemos exigido”, agregó al insistir es inocente.

Comments