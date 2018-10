Rivera Schatz: “Wanda Vázquez es la secretaria de nada”

El presidente del senado, Thomas Rivera Schatz, le dio la bienvenida al Departamento de Justicia (DJ) a que investigue los contratos fantasmas en el Capitolio

“Sí ahora el Departamento de Justicia está haciendo una investigación y está filtrando a la prensa, pues con toda franqueza no me preocupa porque el que no tiene hechas no tiene sospechas”, sostuvo en RADIO ISLA.

Las expresiones surgen en momentos en que Rivera Schatz ha criticado la credibilidad de la titular de Justicia, Wanda Vázquez Garced por la pesquisa colateral que está llevando a cabo la Oficina sobre el Panel Fiscal Especial Independiente (FEI) ante la supuesta intervención indebida por parte de la exsubsecretaria de la Gobernación, Itza García.

“Con el récord de nada, de nada, de nada de Wanda Vázquez, creo que está incapacitada y desacreditada para ocupar el cargo de secretaria de Justicia, tan sencillo como eso”, agregó Rivera Schatz.

Comments