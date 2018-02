Rivera Schatz exige al gobernador referir a Justicia caso en la CEE

"La pregunta es; ¿Se le olvidaba recoger su cheque? yo estimo que no, pues eso requiere no solo una auditoría".

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, le exigió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, referir al Departamento de Justicia el alegado caso de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) quien involucra a Roberto Benítez Burgos, hijo de la comisiona electoral del PNP, Norma Burgos.

En entrevista en RADIO ISLA, Rivera Schatz dijo que los informes levantan bandera y que tienen planteamientos serios, aunque aseguró que no se trata de prejuzgar.

“Le agradezco al gobernador que de inmediato refiriera al Departamento de Justicia el asunto de servicios generales, no estamos prejuzgando pero son planteamientos serios”, sostuvo.

Según explicó, Benitez Burgos, director de la oficina de sistemas de información y procesamiento electrónico de la agencia, no firmaba sus hojas de asistencias por tres semanas por presunto “olvido involuntario”.

Además, el funcionario solicitó una autorización de 12 días para realizar trabajos remotos.

“El hecho de que la persona se lo olvide por tres semanas corridas todos los días involuntariamente firmar sus asistencias pues levanta unas banderas de ver como se está manejando el asunto. A ningún empleado en Puerto Rico se le permite trabajar sin firmar, eso no es el tramite correcto”, indicó.

Sobre las declaraciones de la exlegisladora, el lider senatorial dijo que “los apellidos, los padres y las madres de las personas involucradas no tienen que ver con los actos y de nuevo lo que sería cuestionable es que me hubiesen traído esos documentos y yo por alguna consideración particular de amistad, familiar o afinidad, no hubiese actuado”.

“La pregunta es; ¿Se le olvidaba recoger su cheque? yo estimo que no, pues eso requiere no solo una auditoría y máxime cuando es un empleado que cobra más que los comisionados electorales”, manifestó.

