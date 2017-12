55% de los clientes de AEE tienen servicio eléctrico

La Fortaleza – El gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, anunció junto al director interino de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Justo González, la solicitud a la industria eléctrica de los Estados Unidos para que haga disponible para la Isla entre 1,000 a 1,500 trabajadores de restauración adicionales provenientes de compañías eléctricas de la nación.

La AEE emitió además una solicitud al Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos (USACE, por sus siglas en inglés) para que aumente su capacidad a fin de poder proveer la ayuda necesaria para acelerar la restauración a medida que la corporación pública continúa actualizando su plan maestro para que la mayoría de los clientes tengan el servicio restablecido.

Al mismo tiempo, el director interino de la AEE, informó que, tras continuar la reparación del sistema de fibra óptica de la corporación pública, se puede reportar que aproximadamente 55 por ciento de los clientes que pueden recibir energía eléctrica tienen restaurado el servicio.

Hasta el momento, la AEE solo podía reportar el porcentaje de generación de energía debido a que la fibra óptica quedó destruida con el paso del huracán. Al día de hoy, el porcentaje de generación es de aproximadamente 70 por ciento.

La AEE ha continuado identificando daños significativos en la infraestructura eléctrica de la Isla, que en muchos casos requerirá reparaciones complejas, equipos especializados y construcción de otras estructuras para poder restaurar la electricidad.

“Entendemos la dificultad que ha vivido el Pueblo al carecer del servicio eléctrico por tanto tiempo. Confiamos que con la llegada de más trabajadores de las compañías eléctricas de Estados Unidos y con un plan actualizado de restauración, veremos un progreso para reconectar el servicio de energía a todos. Nuestra Administración continuará trabajando para garantizar que haya los recursos necesarios para completar este esfuerzo de restauración tras una devastación sin precedente”, sostuvo Rosselló Nevares.

Esta solicitud se une al anuncio hecho hace algunas semanas sobre la llegada de siete equipos de manejo de incidentes (IMT, por sus siglas en inglés) que representan a la industria energética de los Estados Unidos, y que están proveyendo asistencia para ayudar con la coordinación y con las prioridades del proceso de restauración en todo Puerto Rico.

En las próximas semanas, la AEE proveerá actualizaciones adicionales acerca del plan de restauración con información más precisa y detallada sobre los lugares que faltan por energizar.

Puerto Rico tiene 2,400 millas de líneas de transmisión a lo largo de la Isla, 30,000 millas de líneas de distribución y 342 subestaciones, muchas de las cuales sufrieron daños sustanciales. Los trabajos de reparación son complejos y continúan a diario, así como las labores para energizar nuevamente la infraestructura que facilita la restauración del servicio eléctrico a cientos de miles de personas que permanecen a oscuras.

“Sabemos que la prioridad de nuestros clientes es saber cuándo recibirán el servicio de energía nuevamente”, comentó Justo González, director interino de la AEE.

“El huracán María impactó severamente la mayor parte de nuestra infraestructura energética, y esto ha requerido, más allá de una simple reparación, reparaciones complejas y reconstrucción extensa de nuestro sistema. Este trabajo incluye labores intensas manuales para construir torres de transmisión primarias y la conexión de cables, la instalación de postes nuevos y de equipo a través de toda la Isla y otras tareas relacionadas. Estamos colaborando agresivamente con la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), USACE y nuestros colegas de otras jurisdicciones, y nuestro compromiso es continuar trabajando hasta que el proyecto se haya completado como es debido”, agregó el director interino de la AEE.

En la actualidad, se estima que 3,500 trabajadores están activos en el esfuerzo masivo de restauración del servicio eléctrico en Puerto Rico.

Ya se han recibido casi 14,000 postes y aproximadamente 7,000 postes más llegarán a la Isla en los próximos días.

Carlos D. Torres, coordinador de restauración del sistema eléctrico nombrado por el gobernador Rosselló Nevares, destacó que en la medida que se avanza con los trabajos de evaluación y restauración, las brigadas están encontrando daños inesperados en zonas abatidas por el huracán. Esto incluye subestaciones y otros equipos eléctricos que han sido impactados severamente, así como daños a estructuras asociadas con el sistema de transmisión y distribución.

“La furia del huracán María, sus poderosos vientos sostenidos, las inundaciones severas y tornados, tuvieron un impacto demoledor sobre la infraestructura eléctrica de Puerto Rico”, mencionó Torres.

“Las brigadas de restauración, en colaboración con FEMA, USACE y la industria eléctrica, están trabajando agresivamente para restablecer el servicio, especialmente las zonas más impactadas, donde nos enfrentamos con grandes retos por la cantidad de escombros y la necesidad de reconstruir partes del sistema eléctrico. No obstante, no deja de asombrarme la resiliencia y la paciencia de los puertorriqueños. Sepan que estamos totalmente comprometidos con vencer estos desafíos de frente y no descansaremos de trabajar hasta que hayamos devuelto la luz a cada persona y cada negocio en la Isla”, agregó.

La AEE continuará ofreciendo información actualizada sobre los procesos de restauración en los medios de comunicación, en la plataforma digital AEEPR.com y en sus redes sociales de Facebook y Twitter.

Cómo se restablece el servicio eléctrico

La AEE está trabajando para restablecer el servicio eléctrico en toda la Isla. La agencia sigue un plan general para restituir dicho servicio al mayor número de clientes de manera segura y lo más rápido posible. Los parámetros de dicho proceso de restauración incluyen:

· Inicialmente se comienza a reparar cualquier daño a las centrales de energía eléctrica y las líneas eléctricas primarias de transmisión que llevan la electricidad a las subestaciones locales. · Se establece como prioridad el restablecimiento de la electricidad a instalaciones críticas, y de servicios primarios como hospitales, estaciones de policías y bomberos, instalaciones de comunicación, plantas de tratamiento de agua, proveedores de transporte y albergues. · Al mismo tiempo, se trabaja para restablecer servicio al mayor número de clientes en el menor tiempo posible, incluyendo zonas de alta densidad comercial, tales como supermercados, farmacias y gasolineras, entre otros. · Posteriormente, se trabaja con la restitución de la infraestructura que proporciona electricidad a zonas residenciales y vecindarios más pequeños, priorizando en las áreas más afectadas hasta lograr el restablecimiento de la electricidad de cada cliente.

Los clientes deben asegurarse que están listos para recibir el servicio

La AEE quiere orientar a sus clientes sobre la importancia de tener una toma de corriente externa que funcione para que sus hogares o negocios estén listos para recibir energía, ya que para restablecer el servicio eléctrico es necesario que la toma de corriente externa esté en buen estado.

Estos son los pasos que deben tomar:

· Primero, deben asegurarse que la conexión eléctrica está en buen estado. Deben revisar el contador, su caja, así como los cables y tubos que lo rodean. · Si el contador, la caja, cables o tubos están rotos, deben repararse. Si la toma de corriente llegara a estar rota, los clientes deben comunicarse con un perito electricista. · Por último, si lo que está roto o dañado es el contador, los equipos de trabajo de la AEE lo reemplazarán.

La fuerza laboral que restablece la electricidad puede no estar visible siempre para la ciudadanía



La operación de restauración eléctrica de la AEE continua en marcha para restablecer el servicio a cada cliente. Miles de hombres y mujeres están trabajando incansablemente de manera segura y lo más rápido posible. Incluso cuando usted no los ve, los equipos están trabajando en labores de reconstrucción.

· Debido a la manera en que se distribuye la electricidad, las brigadas pueden estar trabajando en la misma línea eléctrica desde múltiples localidades, y a un grupo de estos se les requiere detener sus labores mientras otro grupo toma la acción requerida. Los trabajadores podrían estar en una calle diferente o en una subestación laborando para restablecer el servicio eléctrico. · Si usted ve pasar brigadas pero no se detienen, sepa que puede ser porque el trabajo requiere que se realice en otra localidad antes de que el servicio eléctrico pueda ser restablecido a su hogar. · En muchos casos, las casas en la misma calle son atendidas por diferentes líneas eléctricas principales e incluso por subestaciones diferentes. Si el trabajo se completa en una de las líneas principales pero no en la otra, es posible que algunos vecinos tengan electricidad mientras que otros no tengan. · Las compañías de servicios público trabajan juntas cuando ocurre un desastre. La AEE está recibiendo el apoyo de FEMA, USACE, empresas eléctricas y otras compañías de los Estados Unidos para atender esta situación. · Debido a que la restauración del servicio se está llevando a cabo por múltiples grupos, puede ser que no necesariamente vea brigadas de la AEE en su calle o en su vecindario.

Seguridad ante todo

Instamos a los clientes a siempre mantenerse enfocados en su seguridad:

· Manténgase alejado de las líneas eléctricas caídas.

· Tenga cuidado al conducir. Las interrupciones del servicio eléctrico causan que las señales de tráfico dejen de funcionar. Si llega a una intersección con una señal de tránsito que no funciona, trátela como una parada de cuatro vías.

· Si va a utilizar un generador portátil:

o Siga las recomendaciones del fabricante para su uso apropiado

o Conecte los enseres eléctricos directamente en el generador y no en el panel principal eléctrico, porque la electricidad puede fluir nuevamente hacia las líneas eléctricas y causar lesiones.

o Solo un perito electricista debe conectar un generador a un panel principal eléctrico.

o Nunca utilice un generador dentro de su hogar o garaje.

o Mantenga los generadores lejos de las ventanas abiertas para evitar que vapores peligrosos entren en su casa o en la casa de un vecino.

· Asegúrese de que todos los enseres eléctricos, especialmente hornos y estufas, estén apagados para evitar incendios.

· Tenga cuidado y evite contacto con las líneas eléctricas al recoger escombros y vegetación.

o No debe podar árboles cerca de una línea eléctrica. No intente quitar o recortar vegetación a menos de 10 pies de una línea eléctrica. No se acerque a una línea eléctrica si un árbol o unas ramas han caído sobre ella.

o Sea especialmente cuidadoso al trabajar con cualquier equipo o herramienta. Asegúrese de que las escaleras o andamios estén lo suficientemente lejos para que usted —y los extremos de las herramientas que esté usando— se mantenga al menos a 10 pies de distancia de las líneas eléctricas.

Comments