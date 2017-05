Representante truena contra la UTIER

El representante por el precinto 3 de San Juan, Juan Oscar Morales Rodríguez, denunció la inacción por parte de brigadas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), ante lo que catalogó como una obstrucción a sus labores por parte de la UTIER.

“En las últimas semanas, ya es recurrente la interrupción del servicio de energía eléctrica en varias comunidades de la zona de Río Piedras, por más de dos días. Cientos de abonados se quedan a diario sin el servicio, llaman a la AEE para querellarse y les dicen que no tienen personal técnico para atender la avería. Pero según información que nos ha llegado de los propios empleados, es que el liderato de la UTIER alegadamente no les permite a los unionados trabajar horas extras debido a que no se les están pagando doble”, indicó Morales Rodríguez.

Añadió que según la información que tiene, las horas extras se les pagan a tiempo y medio. “Tampoco es que las cobran sencillas”. El legislador abundó en que la obstrucción va más allá, ya que aseguran también amenzan con una multa de $400 al unionado que trabaje horas extras.

“De ser esto cierto, es inaudito, raya con lo ilegal. Diariamente recibo a mi teléfono celular llamadas de residentes pidiendo ayuda porque llevan varios días sin luz y no se atienden sus reclamos. He llamado en varias instancias a la oficina de Monacillos y me dicen que no hay personal suficiente. Hago un llamado al señor Jaramillo a que desista de secuestrar la Autoridad con estas acciones, ya que el único perjudicado es el pueblo”, advirtió.

El representante mencionó que comunidades como la Barriada Hernández, Monte Carlo, Las Virtudes, San Agustín, Highland Park, entre otras, constantemente se quedan sin el servicio eléctrico.

