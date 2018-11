Representante tampoco se unió a Moción de Duelo por Héctor Ferrer

El representante independiente, Manuel Natal Albelo, no se incluyó en la Moción 3086 aprobada ayer en la Cámara de Representantes con el fin de dar las condolencias a la familia del expresidente del Partido Popular Democrático (PPD), Héctor Ferrer Ríos ante su fallecimiento.

Según el documento en poder de RADIO ISLA, Natal Albelo fue el único legislador en no solicitar incluirse en la medida.

Además, el representante fue el único que votó en contra de la Resolución Conjunta del Senado 325, que establece el nombre de Ferrer Ríos al Centro Comprensivo de Cáncer.

Luego de ser cuestionado en las redes sociales, Natal Albelo sostuvo que no se percató que la medida había sido incluida en el calendario del día y que votó en contra en todas las piezas legislativas propuestas ayer.

“Como es costumbre en el fin de sesión, bajaron docenas de medidas de golpe y sin debate. Al final, nos dieron 15 minutos para emitir nuestros votos sobre cada una de estas medidas. Mi práctica común en estos casos en donde se nos niega la oportunidad de debatir y de conocer información sobre las medidas es votar En Contra de todas las medidas y mientras el tiempo de la votación me lo permita, ir cambiando los votos de aquellas que estoy A Favor. En este caso, honestamente no me percaté que la resolución había sido incluida en el calendario de votación final y sometí mi votación votando En Contra de la mayoría de las medidas porque no se habían debatido”, expuso el representante a través de su cuenta de Facebook.

Consecuentemente, explicó que su intención fue votar a favor de la medida, sin embargo, “pero entre la discusión que acabábamos de tener porque no nos dejaron debatir el proyecto de COFINA y la cantidad de proyectos incluidos en la votación final, cometí un error”

El senador Miguel Romero es el autor de la medida que fue aprobada en ambos cuerpos legislativos y va rumbo a la firma del gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

