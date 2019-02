Registran más de 1,200 contagios nuevos de influenza

El secretario del Departamento de Salud (DS), Rafael Rodríguez Mercado informó el viernes que los casos de influenza en Puerto Rico lograron alejarse aún más del promedio histórico, con lo que se colocaron por debajo de los niveles reportados durante los pasados cinco años para esta misma fecha.

El funcionario indicó que así trascendió en el informe semanal de vigilancia de esta enfermedad que emite esa agencia.

“Los bajos niveles en los casos confirmados de influenza concuerdan con los altos índices de vacunación que hemos registrado durante esta temporada. Esto evidencia la eficacia de la vacuna y de los esfuerzos que hemos empleado desde nuestra agencia. No obstante, esto no significa que no haya existencia de la influenza en el país, por lo que si aún no se ha vacunado, debe salir a hacerlo”, sostuvo el secretario de Salud.

Precisó que el informe más reciente es el de la semana seis, que cubre del 3 al 9 de febrero, en el que se confirmaron 1,240 contagios nuevos para un total de 22,887 casos de influenza en toda la temporada actual. Durante la temporada pasada, para esta misma fecha, el informe arrojó un total de 2,197 personas contagiadas, lo que significa 957 contagios menos.

Sin embargo, no se ofrecieron detalles de las cifras de casos de influenza de los cuatro años anteriores.

Agregó que durante la temporada de influenza 2016-2017 se reportaron 14 muertes, mientras que en la pasada temporada 2017-2018 fueron 10. Hasta la fecha, Salud ha confirmado tres muertes, todas de personas con comorbilidades y que no habían sido vacunadas. Para conocer su centro de vacunación pueden acceder a la página www.vacunatepr.com.

En relación a nuevas muertes por influenza, la epidemióloga del Estado, Carmen Deseda indicó que no han tenido ninguna confirmada, pero que, “aún así, nuestro llamado sigue siendo a la vacunación y que particularmente, los niños de seis meses a nueve años, mujeres embarazadas y lactantes, adultos mayores, y personas con condiciones crónicas de salud, se protejan con la misma, ya que son ellos los que están en mayor riesgo”.

