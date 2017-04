Rechazan Plan Fiscal de la UPR

SAN JUAN (CyberNews) – La Junta de Gobierno de la Universidad de Puerto Rico (UPR) debatió en un referéndum electrónico el viernes, sobre el plan fiscal requerido a la institución y en una cerrada votación no se lograron los votos de consenso para aprobar el mismo.

El resultado de la votación fue de cinco en contra y cuatro a favor.

“Se acordó que la notificación sobre la no aprobación de un plan fiscal para la UPR, será remitida al Gobernador de Puerto Rico y a la Junta de Control Fiscal”, expresó el doctor Carlos Pérez Díaz, presidente de la Junta de Gobierno de la UPR en declaraciones escritas.

“El comité de finanzas trabajó un plan para que la Universidad siguiera adelante, con las condiciones fiscales que tiene Puerto Rico. De todas formas, para el año próximo 2017-2018, la realidad es que el gobierno va a darle 149 millones de dólares a la UPR y con eso habrá que trabajar. Yo hubiera preferido un presupuesto con recortes de solo 112 millones de dólares, pero no fue posible. Ante esto, se buscó que no hubiera recortes por más de 241 millones de dólares hasta el 2026. Al no aprobarse esto, ahora la AAFAF (Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal) decidirá cuál será el plan fiscal de la UPR”, comentó.

Sobre sus expresiones de la noche del jueves en cuanto a que estaba considerando renunciar, el doctor Pérez Díaz informó que “este no es el momento de renunciar, no solo por el plan fiscal si no por otros asuntos importantes en la UPR que hay que atender. Me quedaré hasta que se pueda dejar una junta completa en funciones. Por el momento voy a seguir”, declaró Pérez Díaz, aludiendo a las cinco vacantes en la Junta de Gobierno.

A la UPR se le requirió presentar un plan fiscal que identifique medidas de ajuste o eficiencia en los gastos de su operación y medidas para la generación de ingresos para sostenerla. Para la presentación de este plan la Junta de Control Fiscal (JCF) estableció como fecha límite el 31 de marzo de 2017. Luego de gestiones conjuntas de la presidenta interina Nivia Fernández Hernández y la Junta de Gobierno, la JCF concedió una extensión hasta el 30 de abril de 2017.

