Raymond Arrieta revela que pasó por sustos durante caminatas Da Vida

El animador Raymond Arrieta reveló que ha pasado por situaciones de salud durante las caminatas Da Vida por los pacientes de cáncer y el Hospital Oncológico.

“He pasado como cuatro sustos en 10 años que no está mal pero he pasado situaciones médicas. He terminado en el hospital en algunas de las caminatas que la gente no lo sabe”, dijo Arrieta en el programa Pares Perfecto (RADIO ISLA).

Arrieta ha recorrido 1,000 millas a través de toda la isla y ha recaudado más de $10 millones para el Oncológico.

“En una de las caminatas en Bayamón por la noche tuve que atenderme en un hospital, yo juraba que no terminaba pero la pude terminar”, recordó.

Aunque en el 2017 había afirmado que sería su última caminata, en noviembre de 2018 anunció que regresará a caminar una vez más por los pacientes de cáncer.

La caminata iniciará el 29 de mayo en Guánica y concluirá el 3 de junio en Cataño, para un total de 60 millas.

Comments