Quitan el nombre de María de la lista de huracanes

SAN JUAN (CyberNews) – El Comité de Huracanes de la Región Cuatro de la Organización Mundial de Meteorología (WMO por sus siglas en inglés) retiró los nombres Harvey, Irma, María y Nate de la lista de nombres de huracanes por la destrucción que causaron en los Estados Unidos y el Caribe, se informó el jueves.

“Los nombres de las tormentas son retirados si son muy mortíferas o destructivas, ya que podría ser insensible el uso de esos nombres en el futuro. De otra manera, los nombres se reusan en un ciclo de seis años”, indica una declaración escrita de la WMO.

En lo que respecta al huracán Maria, la entidad explicó que éste devastó la isla de Dominica como huracán de categoría cinco el 19 de septiembre de 2017 y luego devastó a Puerto Rico como categoría cuatro, casi alcanzando categoría cinco el 20 de septiembre de 2017.

“Además causó serios daños en otras islas del noreste del Mar Caribe. María es el tercer huracán más costos en la historia de los Estados Unidos después de Harvey y Katrina”, indica la WMO.

La entidad detalló que María causó 31 muertes directas y 34 desaparecidos en Dominica y otros dos fallecimientos directos en Guadeloupe. En Puerto Rico, la cifra de muertos alcanza 65, incluyendo un número desconocido de muertes indirectas.

La WMO detalló que el Harvey fue un huracán de categoría cuatro antes de tocar tierra en Texas el 25 de agosto de 2017. El sistema estuvo afectando ese estado por cuatro días provocando acumulaciones históricas de lluvia de más de cinco, lo que provocó inundaciones catastróficas en partes del sureste del estado. Este es el segundo huracán más costosos que afecta a los Estados Unidos después de Katrina en 2005. Al menos 68 personas murieron por causa de los efectos directos del huracán.

En el caso de Irma, la WMO detalló que el sistema alcanzó categoría cinco el 5 de septiembre. Tocó tierra en siete ocasiones, de las que cuatro fue siendo un huracán de categoría cinco a través de las islas del Caribe. El sistema tocó tierra en los Cayos de la Florida como un huracán de categoría cuatro el 10 de septiembre y afectó el suroeste de ese estado como categoría tres ese mismo día. Causó 44 muertes directas por causa de los vientos y otras 85 indirectas, de las que 80 fueron en Florida. Cientos de personas resultaron heridas, antes, durante y después del paso del fenómeno atmosférico.

Por último, el huracán Nate cruzó el noreste de Nicaragua como tormenta tropical y luego tocó tierra en la costa norteña del Golfo como huracán categoría uno. La precipitación provocó impactos significativos en América Central, donde informes periodísticos cuenta de al menos 44 muertes en la región. Otra fatalidad adicional fue registrada en Panamá por un naufragio, lo que aumentó la cifra a 45. Nueve personas están desaparecidas en la zona.

Según indicaron, para el 2023, Harvey, Irma, María y Nate serán sustituidos por Harold, Idalia, Margot y Niel respectivamente.

“Incluyendo estos cuatro nombres, un total de 86 nombres han sido retirados de la lista de huracanes de la cuenca del Atlántico desde 1954, cuando se comenzó a ponerle nombre a las tormentas. La temporada de huracanes de 2005 es la de más nombres retirados, con cinco”, detalló la WMO.

Harvey, Irma, Maria & Nate are retired from the Atlantic tropical storm name list by the World Meteorological Organization Region IV Hurricane Committee, and replaced with Harold, Idalia, Margot, & Nigel. Will first appear on the 2023 list. @NWS @NOAAComms @NHC_Atlantic @NOAA pic.twitter.com/0Z2lVU9VzA

— Natl Hurricane Ctr (@NWSNHC) April 12, 2018