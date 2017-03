Puerto Rico se acerca al pase a la segunda ronda en el Clásico Mundial de Béisbol

MEXICO – Con unas destacadas participaciones de Francisco Lindor y Javier Báez en el bateo y el capitán Yadier Molina en el lanzamiento, la novena de Puerto Rico se acercó más durante el encuentro del sábado en la noche, a su pase a la segunda ronda del Clásico Mundial de Béisbol, que se juega en México.

“Tenemos un equipo bien joven que, desde 2013, ellos vieron lo que el equipo de Puerto Rico hizo con el subcampeonato, han estado esperando este torneo por cuatro años y llegar aquí y no dar el 100% en un juego, eso es inconcebible para ellos”, opinó el dirigente de la novena, Edwin Rodríguez, en rueda de prensa.

Lindor y Báez sumaron tres cuadrangulares y seis carreras impulsadas. Esto, sumado a la labor del de los lanzadores sobre la loma, lograrom una victoria sólida sobre México, nueve carreras a cuatro, en el encuentro celebrado en el estadio de los Charros de Jalisco.

Pese a que Lindor no se considera un toletero, su trabajo ante México lo hizo lucir como un cuarto bate. “El primero (cuadrangular) que di estaba buscando un picheo específico y cuando le di, sabía que se iba a ir. La segunda no tenía idea que se iba, pero parece que la bola corre bien aquí. No estaba tratando de dar un jonrón, no soy un jonronero. Si sucede es un bono. Solo quería que algo pasara para ayudar a mi equipo, llegar a base para que luego Correa, Beltrán, Molina, Báez hagan su trabajo y me llevan a casa. Es un buen día cuando tengo dos jonrones”, dijo Lindor, tras culminar el encuentro.

Hasta el momento, la novena boricua tiene marca de dos ganados y cero perdidos. Este domingo se mide a Italia, en la ruta al pase al Clásico Mundial que se jugará en San Diego, California. Sobre el particular, su dirigente adelantó que “ellos van a salir (a jugar), como si fuera el primer juego de la primera ronda y tenemos muy buenos jóvenes talentosos, así que vamos a salir a jugar fuerte”.

Comments