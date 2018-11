Publican petición de propuestas para contratar nuevo operador de AutoExpreso

El director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT), Carlos M. Contreras Aponte, anunció que ya se divulgó públicamente el aviso de una Petición de Propuestas o Request For Proposal (RFP) para operar los sistemas AutoExpreso.

El funcionario informó que se ha solicitado propuestas para el manejo y operación de los peajes de todas las autopistas. Estas son los expresos 52, 53, 66 y 20 (en manos de la ACT), así como las carreteras que administra Metropistas, la 22 y la 5 (en las que el gobierno es socio en el sistema AutoExpreso), más un peaje en manos del municipio de Guaynabo, y el peaje del puente Teodoro Moscoso. Estos últimos dos contratan a la ACT para que brinde los servicios de AutoExpreso.

“El RFP es un documento voluminoso en el que establecemos las necesidades de lo que estamos solicitando y los requisitos de participación”, explicó mediante un comunicado de prensa Contreras Aponte, quien es, además, secretario de Transportación y Obras Públicas.

Añadió que “al subir el aviso a nuestra página de Internet, lo que hacemos es ponerlo a disposición de todas las empresas del mundo mejor calificadas. Aunque la isla es pequeña, tenemos una gran cantidad de peajes y el volumen de tránsito es alto”.

Contreras Aponte afirmó que la política pública de la administración del gobernador, Ricardo Rosselló Nevares, es traer a Puerto Rico la tecnología del Siglo 21, tanto como herramienta de desarrollo económico como para elevar la calidad de vida de la población, y ser más eficiente en la prestación de los servicios públicos.

“No podemos continuar con sistemas arcaicos y con empresas que no están al día tecnológicamente o que no tienen la mínima experiencia en este asunto. Ya el pueblo sufrió tener a una compañía contratada bajo la pasada administración de gobierno, y que no era experta en la administración y manejo de peajes. Nuestro pueblo se merece algo mejor, y eso es lo que vamos a contratar”, explicó el secretario de Transportación y Obras Públicas, quien indicó que se busca tanto el “back office” (sistema que se comunica con las antenas y hace los cargos) como el “customer service center service”.

Comentó que “la compañía GILA, contratada en el 2015 por la pasada administración, nunca debió ser contratada. No tenían ninguna experiencia (en la especialidad que se buscaba contratar). Nosotros estamos buscando ahora las mejores compañías del mundo”.

Contreras acudió recientemente a conferencias de la International Bridge, Tunnel and Turnpike Association (IBTTA), en Baltimore, en las que se informó con no menos de 10 compañías sobre los más recientes avances en la industria.

Actualmente, la ACT trabaja para contratar lo que será un “interim operator”, que se hará cargo del sistema en transición a partir de finales de enero de 2019 y hasta que se contrate la compañía que la ACT determine. La empresa de transición no puede competir en el RFP.

El proceso de transición entre GILA y la compañía entrante es de 90 días laborables, según estableció la ACT cuando hizo la notificación oficial el pasado octubre.

Los documentos del RFP ya están disponibles, hasta el 18 de enero, que es el último día para someter la propuesta. La apertura de las propuestas será el 22 de enero, cuando se sabrá quienes proponen y si cualifican, pero no se abrirán las propuestas. Esta es la fase I.

La segunda fase comienza en marzo de 2019 con aquellos proponentes calificados, y para el 1 de julio se determinará cuál propuesta es la más conveniente para Puerto Rico.

“No vamos a permitir otra vez lo que nos ocurrió con la compañía anterior, lo cual era previsible y quedó demostrado posteriormente, que no cumplía con los requisitos para operar un sistema tan complejo como el nuestro. Y este proceso de RFP va a evitarlo”, afirmó.

Siguiendo la política del gobernador Rosselló Nevares, Contreras Aponte descartó un aumento en el precio de los peajes, aunque ha sido presionado por la Junta de Supervisión Fiscal para que lo eleve, señaló.

