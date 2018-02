Proyecto de reforma educativa tendría 400 enmiendas

EL CAPITOLIO – El proyecto del Senado 825 de Reforma Educativa supuestamente sufrirá más de 400 enmiendas, que de ser cierto, convertirían el proyecto de administración en uno nuevo (Sustitutivo).

Fue el senador independiente José Vargas Vidot el que anticipó la avalancha de enmiendas al proyecto, durante las Vistas Públicas que celebró el martes el presidente de la Comisión de Educación del Senado Abel Nazario Quiñones.

“Un proyecto que tiene 400 enmiendas, realmente no es un proyecto. Si tiene tantas enmiendas antes de empezar, pues yo lo retiraría y pensaría comenzar con un proyecto nuevo”, dijo la presidenta de la Asociación de Maestros, Aida Díaz al culminar con su ponencia en la Vista Pública.

No obstante, el presidente de la Comisión, descartó que vaya a presentar un Proyecto Sustitutivo.

“No he llevado el conteo de las enmiendas, pero tienen que ver con filosofía educativa, otras para aclarar conceptos, otras para definir el ‘accountability’ y la fiscalización de los fondos para las escuelas públicas, las escuelas charter y los vales educativos”, explicó el senador Nazario Quiñones.

El senador mencionó además que las enmiendas que se le harán al proyecto se le presentarán tanto a la secretaria de Educación como a los líderes magisteriales para que en una reunión ejecutiva puedan discutirlas.

“Yo espero que las enmiendas estén listas para el 6 de marzo. Ya las estamos introduciendo, a medida que corren las vistas. Ya de esta vista tengo varias enmiendas. La idea es que el proyecto sea lo mejor posible”, añadió el senador.

La presidenta de la AMPR mencionó que antes de contestar si apoya o no las enmiendas que se le harían al proyecto, de primera instancia el lenguaje que tiene que ver con las Escuelas Alianza o Charter no puede estar en el documento de discusión.

“Si se ha probado que las charter no son mejor a lo que tenemos, ¿cuál es el empeño? ¿Quién está detrás de todo esto? A mí me preocupa grandemente saber quién está detrás de las famosas charter. A mí lo de las oficinas regionales no me molesta y la forma de presupuestar en Educación. Son dos aspectos con los que no tengo controversia. A esos elementos no nos vamos a oponer”, sostuvo.

El pasado jueves, la secretaria del Departamento de Educación, Julia Keleher insistió en que las escuelas charter tienen que ser parte de la nueva ley.

“Ella (la secretaria de Educación) tiene ese mandato. Yo le pregunté a ella que por qué está dando ella el frente si esta propuesta es de La Fortaleza. Si la propuesta es de La Fortaleza, que la defienda La Fortaleza. Este empeño lo trabajaron con la oficina de Educación federal de (el presidente de Estados Unidos, Donald John) Trump. Y para complacer a Trump, que dijo que iba a dar más chavos para las charter, por eso es que lo están haciendo”, mencionó.

La presidenta de la AMPR dijo estar segura de que la mayoría de los padres están satisfechos con la educación que reciben sus hijos en las escuelas públicas.

“Hay padres que no creen en sus maestros y tienen experiencias negativas. Como en todo. Acuérdate que hay 31 mil maestros y yo no te puedo decir que los 31 mil son buenos maestros. Pero en términos generales, todos son de excelencia”, declaró.

Comments