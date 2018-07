Procuradora designada no ha visto el informe sobre caso en Turismo

"No lo puedo dar como caso cerrado, porque no he tenido acceso al informe. Por eso no voy a emitir comentarios sobre el contenido".

EL CAPITOLIO (CyberNews)- La procuradora designada de las Mujeres, Leroy Boria Vizcarrondo dijo el martes que al momento no ha recibido copia del informe que preparó la exprocuradora Carmen Lebrón González sobre el acoso sexual en la Compañía de Turismo.

“No lo puedo dar como caso cerrado, porque no he tenido acceso al informe. Por eso no voy a emitir comentarios sobre el contenido”, dijo la procuradora designada a preguntas de la prensa al finalizar su vista de confirmación en el Senado.

Boria Vizcarrondo mencionó que pidió copia del informe al Departamento de Justicia y a Ética Gubernamental, porque al momento no ha podido reunirse con la exprocuradora.

“La realidad es que el primer día le solicité a la señora Lebrón la transición de este informe y de todos los casos que están activos. La señora Lebrón me ha solicitado suspender dos o tres reuniones. Yo los últimos días solicité a las agencias concernidas que me provean el informe, porque no he podido hacer la transición”, sostuvo.

Boria Vizcarrondo expresó que el 5 y 6 de julio tenía planeado reunirse con la exprocuradora, pero se canceló para el lunes, día que el gobierno decretó receso por el paso del remanente de la tormenta tropical Beryl. Como razón para suspender las reuniones, la exprocuradora alegó que “estaba indispuesta”.

La procuradora designada entiende meritorio darles adiestramiento a todos los empleados del Gobierno, sobre hostigamiento sexual. Aunque existen los manuales de empleado, a los empleados y contratistas del gobierno de Puerto Rico, no necesariamente se les da un adiestramiento compulsorio sobre el hostigamiento sexual en el empleo.

