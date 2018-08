Problema con cadáveres en P.R. lleva años pero se agravó en los pasados cuatro meses

No cuentan con los recursos necesarios para atender el problema de la acumulación de cadáveres en el NCF.

Por Jeniffer Wiscovitch | Centro de Periodismo Investigativo

No se sabe si la acumulación de cadáveres en los vagones del Negociado de Ciencias Forenses (NCF) se debe a la falta de presupuesto de la agencia, la falta de patólogos forenses, a la ausencia de un comisionado en funciones, o a que los médicos no quieren certificar muertos en los hospitales. Lo que es cierto es que no fue hasta que comenzaron a apestar los cadáveres a mediados de julio que las autoridades comenzaron a movilizarse para atender el problema, que al menos lleva tres meses en aumento exponencial.

El NCF se ampara en su ley orgánica para justificar la acumulación de 52 cadáveres en su sede que ya fueron identificados por sus familiares, pero que no han sido reclamados para su entierro o cremación. Sin embargo, el texto de la ley derrota esta alegación.

Estos 52 cadáveres son parte de los 327 cuerpos que alberga la agencia y que agravan el problema de hacinamiento, provocado por una alegada falta de patólogos y recursos para realizar las autopsias.

Al menos esta es la explicación que brinda Mónica Menéndez, subcomisionada del NCF, al ser abordaba sobre el porqué el Negociado no entierra los cadáveres ya identificados.

Según la funcionaria, los artículos 4.19 y 4.20 de la Ley 20 que creó en abril del 2017 el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico (DSP) prohíben disponer de cadáveres aunque hayan sido identificados por sus familiares.

“Cuando se creó la ley, lo menos que uno se iba a imaginar es que un familiar viniera a identificar a su familiar y dejara el cadáver aquí. Fue algo que no se contempló cuando se hizo la ley. Es algo que uno piensa que no va a suceder. Ahí es que nos vemos en que el Departamento Legal estamos aguantados”, sostuvo la funcionaria.

No obstante, la Comisión de Legislación del Colegio de Abogados aseguró que el NCF “tiene remedio en ley para disponer de los cadáveres que no han sido reclamados”, pero sí identificados por los familiares.

Según la Comisión analizó a pedido del Centro de Periodismo Investigativo, en los artículos 4.19 y 4.20 de la Ley 20 no se habla de identificación de cadáveres sino de disposición, dos términos diferentes.

“La ley es clara y establece que si el cadáver no es reclamado (que nada tiene que ver con identificación), NCF puede disponer de él. La ley habla de reclamar, no de identificar. Si hay un reglamento o directriz administrativa que dice diferente o establece más requisitos a los establecidos en la ley, la agencia se está extralimitando de las funciones delegadas por la Asamblea Legislativa”.

La Ley establece que si transcurren 10 días luego de que se realiza la autopsia e investigación y el cadáver no fue reclamado, el Negociado de Ciencias Forenses podrá disponer del cadáver para enterramiento o cremación según los recursos disponibles. Así también, todo cadáver no reclamado se podrá destinar para estudios científicos según requerido por los mejores intereses del Gobierno y la sociedad en general.

La Comisión también planteó su preocupación ante el hecho de que la ley no establezca un término para que el Negociado realice una autopsia o investigación, algo que afecta directamente a los familiares de los fallecidos que desean tener los cuerpos lo más rápido posible para realizar las exequias fúnebres.

A juicio de Carlos Vélez, presidente del sindicato Servidores Públicos Unidos que agrupa a los empleados del NCF, Menéndez está malinterpretando la ley.

Los pasados directores de Ciencias Forenses ordenaban enterrar semanalmente los cadáveres no reclamados por sus familiares, ya que estos no tenían la capacidad económica para darles sepultura, aseguró Vélez.

Menéndez aseguró que están siendo “más proactivos” en preguntarles a las personas si tienen problemas económicos para enterrar a sus familiares y así buscar alternativas, como la cremación, para disponer de los cuerpos.

La funcionaria indicó que hasta que no se enmiende la Ley 20, los 52 cadáveres identificados pero no reclamados continuará en Ciencias Forenses.

Los nombres de los cadáveres identificados pero no reclamados no aparecen en las bases de datos de causas de muerte del Registro Demográfico. Esa agencia no respondió por qué al CPI.

