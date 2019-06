Presupuesto de Educación no contempla dinero de vales educativos

El designado secretario interino del Departamento de Educación (DE), Eligio Hernández Pérez dijo que el presupuesto de la agencia de $2,662,472,000 no contempla la asignación para los vales educativos.

“La asignación de fondos de la Resolución Conjunta no contempla la asignación correspondiente para vales educativos en cumplimiento con las disposiciones de la ley. Además, no contempla la asignación para becas de excelencia académica, proficiencia en las pruebas META o estudiantes dotados. Por otra parte, también carece de asignación para iniciativas de aprendizaje a través del trabajo y reduce la cantidad asignada para el rembolso de raciones servidas a la mitad de la necesidad”, sentenció el Designado Secretario.

Solicitó, además, que en el Presupuesto Propuesto por la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) se haga una redistribución de las partidas aumentando las mismas para las áreas de nómina, transportación, servicios profesionales y compra de equipo, entre otros.

Según la justificación del Designado Secretario Interino de la agencia, en el concepto de nómina, el presupuesto recomendado por el gobierno (RCS387) no cubre el ofrecimiento académico propuesto con los aumentos recomendados, los cambios en seguro social para los maestros, el gasto de liquidaciones, la Ley 70, vacantes de Nivel Central y regiones entre otras.

En cuanto al gasto en transportación, para el designado secretario, es importante el aumento, para cumplir con el reglamento de gasto de transportación. “el gasto de transportación de estudiantes de corriente regular y educación especial para el año corriente asciende a unos $91 millones. Por otra parte, se incluye $2.3 millones para cubrir gastos de trasportación, dietas, millaje, peajes dentro y fuera de Puerto Rico, en cumplimiento con el reglamento de gastos de transportación”, explicó Hernández Pérez.

Mientras, en Servicios Profesionales, el solicitado aumento responde a los siguientes conceptos no incluidos en la Resolución Conjunta: $18 millones necesarios para sufragar Ellos costos de la administración de exámenes de aprovechamiento académico (pruebas meta); $8 millones para el desarrollo profesional de maestros y directores y $7 millones adicionales a la asignación corriente para sufragar terapias de educación especial.

Otra área que se vería afectada es la Compra de Equipo, ya que la asignación de fondos no es suficiente para cubrir los gastos necesarios en áreas de adquisición de equipos de computadoras, licencias de sistemas de información y programados y arrendamiento de equipos de oficinas por contrato (fotocopiadora). El Departamento de Educación como parte de la redistribución del presupuesto, ubicó bajo esta partida los recursos necesarios para cubrir las mencionadas asignaciones.

El Departamento de Educación en su presupuesto del año fiscal solicitó fondos provenientes de Asignaciones Especiales por la cantidad de $2,350,000, pero el presupuesto recomendado por la OGP en esta partida fue de $1,238,000. “Esta disminución afecta el ofrecimiento del examen College Board de manera gratuita para el ingreso a la universidad y la implementación y desarrollo del Programa de Escuelas Coeducativas.

Para el año fiscal 2019-2020 el DE contempla el total de $478,061 de pagos a demandas con sentencia con cargo al Fondo General.

La agencia también recibe fondos federales de varias agencias, los cuales son integrados para suplementar los servicios brindados. La cantidad presentada en la solicitud de fondos totaliza la cantidad de $1,535,555,000. Estos fondos son provenientes de las siguientes agencias: U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Education, U.S. Department of Health and Human Services, U.S. Department of Homeland Security y el U.S. Institute of Museum and Library Services.

Dentro del presupuesto recomendado se presenta un aumento en los fondos federales, por un total de $619,977,000.

