Presidenta del COPUR da sus razones ante decisión de no pagar viaje a Adriana Díaz

La presidenta del Comité Olímpico de Puerto Rico (COPUR), Sara Rosario, explicó por qué determinó no financiar los pasajes de las atletas Adriana Díaz y Melanie Díaz para participar en los Abiertos de Suecia y Austria.

Rosario explicó en RADIO ISLA que el COPUR cuenta con pocos recursos económicos por lo que se decidió invertir en pagar el viaje a la delegación de la Federación de Tenis de mesa para los cualificatorios para los Panamericanos que se celebraran en noviembre en Chile en vez de pagar el viaje de Díaz y su hermana.

“Para mi fue una decisión muy sabia de poder enviar todo el equipo para que cualifique a los juegos panamericanos y simplemente se trató de eso. No es la primera federación, no es la primera atleta, que ante los limitados recursos económicos este año hemos tenido, verdad, que hacer ajustes en la programación deportiva. Esto no es un evento que es crucial en su carrera, es un evento de desarrollo. Pero de igual manera yo tengo que también manejar el asunto económico con otras federaciones, con otras peticiones, con otros atletas, que también merecen oportunidad de desarrollo como lo que hemos invertido en el tenis de mesa, y en el caso de Adriana en particular “, dijo.

Posteriormente, Rosario aseguró que la determinación no quita que la olímpica Díaz tiene todo el apoyo del COPUR.

“A ella (Adriana Díaz) no la vamos a dejar sola”, agregó.

Las hermanas Díaz podrán viajar a los Abiertos gracias a que el cantante puertorriqueño, Daddy Yankee, costeará los pasajes.

