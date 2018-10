Preparan en Caguas gran recibimiento a Alex Cora

El alcalde de Caguas, William Miranda Torres confirmó el lunes que se está preparando un recibimiento para Alex Cora, el dirigente de los Medias Rojas de Boston que el domingo se alzaron con el campeonato de la Serie Mundial.

“Sí. Ya llevamos un par de semanas planificándolo. Hay una persona que es el enlace entre Caguas y Major League Baseball y principalmente con Alex, porque no solo lo recibimos; lo que el jefe diga es lo que se va a hacer. Lo que Alex diga es lo que se va a hacer. Nos dió unas cuentas instrucciones”, dijo Miranda Torres en RADIO ISLA.

Los Medias Rojas lograron el domingo su novena Serie Mundial al derrotar a los Dodgers de Los Ángeles 5-1. Esta es la primera vez que un dirigente puertorriqueño gana una Serie Mundial. Según trascendió, Cora quiere traer el trofeo a la isla.

“Sí puedo adelantar que vamos a tener esa fiesta de pueblo. Él tiene que cumplir con los compromisos allá en Boston, pero vamos a tener esa fiesta de pueblo. Puedo decir que va a ser aquí en el Paseo de las Artes. Vamos a tener varios artistas, se le va a hacer el recibimiento en el aeropuerto, se va a hacer esa caravana para que lo traigamos desde San Juan hasta Caguas”, sostuvo.

"The next thing I'm going to ask ownership is if we can take this trophy to my island."@RedSox manager Alex Cora is taking the World Series trophy back to Puerto Rico! pic.twitter.com/fuNtpkvj3t

— FOX Sports (@FOXSports) October 29, 2018