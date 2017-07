Preocupante nueva ley de menores creada por Johnny Méndez

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Zoé Laboy señaló en Radio Isla 1320 que “nada bueno saca un niño que se expone a una institución correccional”, esto a raíz de la ley de menores que fue presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez.

“El ambiente en una institución correccional, aunque quisiéramos decir que es para rehabilitar, lamentablemente el resultado final no es ese. Con relación al proyecto de Johnny, yo creo que hay que poner un mínimo de edad, de hecho yo no enviaría a ningún menor a la cárcel, este proyecto no tiene nada y eso me preocupa”, sostuvo”.

La medida presentada por Méndez no indica una edad mínima para que un menor sea procesado y llevado al Tribunal, tampoco se le impone al Departamento de Educación la obligación de resolver estos asuntos.

La exsecretaria de Corrección y Rehabilitación, recomendó además, cambiar la legislación presentado por un grupo de senadores de ambos partidos, incluso el senador independiente, José Vargas Vidot.

“La pieza que es de la senadora Rossana López y el resto del grupo introduce yo creo que es excelente, pero cuidado con decir que es inimputable, entiéndase que no se puede procesar a un menor dependiendo de la edad porque yo creo que el tu decir que un nene de ocho años que ha cometido lo que en adulto es un delito, tiene consecuencias malas”, concluyó.

Escucha el resto de la entrevista del programa radial Dígame La Verdad aquí:

