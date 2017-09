Preocupados senadores con realidad de cenizas en Guayama

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz informó el viernes, que, luego de acudir a la empresa carbonera Applied Energy Systems en Guayama, pudo constatar que no concuerdan las versiones tanto de esa empresa como de la Junta de Calidad Ambiental (JCA), sobre el supuesto cumplimiento en cuanto al manejo de las cenizas de carbón y la acumulación que allí existe.

“El material fílmico y fotos que tenemos, los vamos a organizar y lo vamos a enviar a la Junta de Calidad Ambiental y a las agencias de concernidad para que revisen con cautela lo que pudimos captar de cómo descargan, si en efecto se está cumpliendo”, dijo Rivera Schatz en conferencia de prensa.

El presidente del Senado visitó la zona de la planta carbonera junto a los senadores Nelson Cruz Santiago, del Distrito de Ponce, Juan Dalmau Ramírez y José Vargas Vidot.

Expresó que su preocupación estriba a la amenaza que supone el paso por las cercanías del huracán Irma, y la posibilidad de que las cenizas se dispersen por la zona.

“Ahora tienen visuales, ante la amenaza de un impacto de un fenómeno atmosférico, tienen que tomar medidas cautelares”, advirtió Rivera Schatz.

Las cenizas, o lo que la AES llama “Agremax” es depositado en el vertedero EC Waste de Peñuelas, aunque esta semana no ha sido enviado a la zona ni un solo camión con residuos de combustión de carbón.

Por su parte, AES Puerto Rico, a través de su oficial de prensa, Julio Sainz de la Maza, rechazó las expresiones del líder senatorial.

“En primer lugar, lo que denominan una montaña de cenizas negras es el almacenamiento del carbón piedra que se utiliza en la producción de energía.

En segundo lugar, lo que denominan la montaña de color gris es el almacenamiento del inventario del agregado Agremax, como vieron los senadores que aceptaron visitar la planta durante las vistas que efectuó la Comisión de este mismo organismo. Ambos almacenamientos son regulados y están en cumplimiento con todos los permisos de la Junta de Calidad Ambiental y la Agencia de Protección Ambiental.

En tercer lugar, no había ceniza a la intemperie porque la ceniza nunca está al aire y por reglamentación está almacenada en silos cerrados.

En cuarto lugar, en cuanto a los camiones que había en el almacenamiento del agregado y su alegada sobrecarga y falta de cubierta, debemos aclarar que acorde con la reglamentación vigente, al no estar transitando en una vía pública, estas limitaciones no aplican. No obstante, hay que aclarar que lo que llevaban es agregado, material no volátil, y que el agregado pesa mucho menos que el material terrestre.

En quinto lugar, queremos recordar que, durante los 15 años de vida de la planta, esta ha pasado por varias tormentas fuertes y de hecho, durante Jeanne (2004), todo Puerto Rico quedó a oscuras a excepción de nuestra planta que continuó operando.

Invitamos a los senadores a coordinar una visita a la planta, donde con mucho gusto AES Puerto Rico les aclarará todas sus dudas y podrán ver de primera mano la operación de la misma”, mencionó Sainz de la Maza en declaraciones escritas.

