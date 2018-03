Preocupado Rafael Ithier por el talento boricua ante falta de oportunidades en la Isla

El director musical, Rafael Ithier, expresó su preocupación por la nueva generación que le interesa entrar a la industria artística, pues no existen oportunidades para en la Isla.

En entrevista en RADIO ISLA, Ithier dijo que no hay talleres en la televisión y radio para la música folklórica.

“Estuve hablando con un productor diciendo que hacía falta un show de variedad de como fue La Taverna India y el Show del Mediodía, ellos me oyen pero no me escuchan y no me hacen ni caso porque ellos entienden que esa época pasó”, sostuvo.

Consecuentemente, aseguró que esa época tiene adeptos y que hay una audiencia que esta esperando por esos talleres.

“Yo no me estoy quejando por mi, yo me estoy quejando por el talento… existe un talento enorme pero es que no tienen la oportunidad, yo entiendo que llega un momento que para qué estudiar música si no nos dan la oportunidad”, agregó.

