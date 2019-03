PPD cobra cuota a sus miembros por utilizar sede en Puerta de Tierra

El Partido Popular Democrático (PPD) le está cobrando una cuota a sus miembros por el uso del salón de prensa en el comité central de Puerto de Tierra, así lo confirmó en RADIO ISLA el representante Rafael “Tatito” Hernández.

“Yo aporté con mucho orgullo a un vehículo como justicia social, que es el PPD para echarlo para adelante. Considero que es una sana política pública de que el partido en gestiones de aspirantes aportemos nuestro granito de arena para mantenerlo”, indicó.

Tatito Hernández dijo que esa fue una decisión de la Junta de Gobierno del PPD y que la aportación se hacía en el pasado.

“Es una cantidad ínfima de $30 a $50…sencillamente para el mantenimiento de la sala, el día día de la operación de la sede del PPD”, agregó.

Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes, José Aponte Hernández, denunció que dicha movida es una dirigida a limitar el acceso de dicho partido a diversos grupos dentro de la colectividad.

“Definitivamente que el actual liderato del partido popular no ha visto un impuesto que no quiera colocarle a la gente. Ahora mismo le acaban de imponer un impuesto de 50 dólares a cada persona o grupo que quiera utilizar la sala de prensa del comité central de ese partido. En esencia, cobran hasta por entrar a su sede. ¿Imagínense que harían si regresaran a gobernar? No podemos olvidar quienes son, Puerto Rico no volverá a ese camino de la imposición de más contribuciones. Es increíble que cobren a los populares por usar su sede ¿Qué es lo próximo, pagar un derecho de autor por el uso del logo?”, señaló el legislador del Partido Nuevo Progresista.

“Como exsecretario General del PNP, puedo decir que jamás cobramos un sólo centavo por usar las facilidades del partido. Los correligionarios venían a realizar ruedas de prensa todo el tiempo y no se les cobraba nada, por el contrario, se les ayudaba en todo y con todo. Lo que está haciendo el PPD, el actual liderato provisional de esa colectividad es limitar el derecho a la libre expresión. Los populares que no tengan los $50 no podrán usar su salón de prensa. Esa es la política del presidente temporero del PPD, Aníbal José Torres”, añadió el también presidente de la Comisión de Relaciones Federales, Internacionales y de Estatus de la Cámara.

