Populares piden al gobierno no meterse en los asuntos de Vieques

El secretario general del Partido Popular Democrático (PPD), Charlie Delgado Altieri, sentenció que la creación de una comisión especial del Gobierno estatal para atender una situación interna entre el Alcalde y la Legislatura Municipal de Vieques, es una intromisión indebida que busca sacar ventaja política en la Isla Municipio.

“De lo que se trata es de unas diferencias entre el alcalde Víctor Emeric y sus Legislatura, que nada tiene que ver con el gobernador Ricardo Rosselló y su administración. Anunciar una Comisión Especial para sacar ventaja política, en lugar de ayudar a resolver los problemas que enfrenta nuestra gente de Vieques, es poco serio”, precisó el Secretario.

Delgado Altieri, adelantó que en los primeros días del nuevo año, el presidente del PPD, Héctor Ferrer, el alcalde de Juncos, Alfredo “Papo” Alejandro, y él como secretario General, se estarán reuniendo con las partes involucradas para atender el asunto político partidista en Vieques. “Cualquier diferencia política la vamos a estar discutiendo dentro del PPD. Lo que no podemos permitir es que se utilice el aparato gubernamental para politiquear con los problemas de la gente. Si esta administración del PNP tuviera intenciones de ayudar a Vieques, no hubiese esperado hasta ahora. Sin duda, la comisión anunciada es una movida política y no un deseo genuino de resolver los problemas de la Isla Municipio”.

“Mi llamado al Gobierno es que brinden el espacio al Alcalde y los Legisladores Municipales a resolver las diferencias políticas dentro de la colectividad, y no intervengan indebidamente. Si esta administración quiere ayudar a los municipios, que comiencen por devolver los cientos de millones de dólares que nos quitaron, y en lugar de nombrar más comisiones, que acudan a Vieques con soluciones concretas a los problemas de seguridad, de la transportación marítima que no está funcionando de manera adecuada, así como la falta de medicamentos y personal en el hospital. El Gobierno ya conoce la difícil situación que se vive tanto en Vieques como Culebra, que actúen y no continúen jugando a la política chiquita”, indicó Delgado Altieri.

Sin embargo el presidente de la Legislatura Municipal, Gypsy Córdova, dijo en Radio Isla que le parece bien que la Isla Nena tenga la atención del gobierno central y que se haya creado este grupo especial.

“Tengo sentimientos encontrados, me parece bueno que Vieques tenga atención de parte del gobierno, que haya sido asignado un grupo especial para atender nuestras situaciones”, indicó.

