Populares denuncian que propuestas entre Rosselló y la Junta son iguales

EL CAPITOLIO (CyberNews) – La Delegación del Partido Popular Democrático (PPD) en la Cámara de Representantes denunció el jueves, que supuestamente, luego de que la Junta de Control Fiscal (JCF) aprobara una nueva versión del plan fiscal del Gobierno junto a la administración Rosselló Nevares, “son un fracaso y sus propuestas son las mismas”.

De igual forma, lamentaron que no se hayan discutido públicamente las enmiendas al proyecto de Reforma Contributiva que pretende aprobar el PNP.

“El Gobierno vuelve a evidenciar que las supuestas peleas con la Junta son solo para las gradas. La propia Junta constata en 11 instancias dentro del plan fiscal, el mutuo acuerdo sobre medidas que tendrán un efecto negativo para el país. De la misma forma que han trabajado este plan a puertas cerradas, también han hecho lo mismo con la Reforma Contributiva”, expresó Rafael “Tatito” Hernández Montañez en conferencia de prensa.

Hernández Montañez dijo que “este Gobierno insiste en repetir el patrón de negociar las propuestas a espaldas del pueblo, excluyendo la participación de los sectores económicos y sociales del país, al igual que el de los funcionarios electos. Además catalogó como hipocresía del gobernador Rosselló el quererse distanciar del plan fiscal que acaba de ser certificado, a pesar de las 11 instancias en las cuales acordaron medidas de austeridad. Lo mismo ha ocurrido con la evaluación de la Reforma Contributiva que se aprestan a aprobar a la ligera, cuyo proceso evaluativo ha carecido de transparencia”.

En ese sentido, el representante Jesús Santa Rodríguez manifestó que “el problema fundamental de ese plan fiscal es que presenta recortes a la misma vez que anuncia un sobrante presupuestario o superávit, lo cual no hace sentido. Peor aún, es que la mayoría de los recortes estaban contemplados en el plan original de esta administración, y ahora se distancian. La realidad de todo esto es que la responsabilidad es compartida, de la Junta y el Gobierno”.

De otro lado, el representante Jesús Manuel Ortiz fue enfático en que “desde el principio el gobierno ha estado utilizando la supuesta reforma contributiva de manera irresponsable para hacer política. No han abierto la discusión, no tienen una estrategia clara de desarrollo económico hacia dónde dirigir la “reforma”, no han presentado medidas para pagar los supuestos alivios contributivos, no han aprobado el código de incentivos, nadie conoce el proyecto de videolotería y no se tiene certeza de los supuestos ingresos que generaría. El manejo descuidado y político de una herramienta, que bien hecha pudo haber sido beneficiosa para Puerto Rico, es responsabilidad exclusiva del gobierno de Ricardo Rosselló. Si ese trabajo mal hecho provoca que la Junta la detenga, quedará el peso sobre la administración del PNP”.

Por su parte, el representante Luis Raúl Torres Cruz emplazó al presidente de la Comisión de Hacienda, Antonio “Tony” Soto, a ser honesto con el pueblo, ya que éste señaló en los medios de comunicación estar seguro de que el plan fiscal será enmendado una vez se apruebe la Reforma Contributiva y el Código de Incentivos. “Ahora mismo no sabemos el paradero de esta reforma ni del código al que el representante Soto hace referencia. Lo que sí sabemos es que se han aprobado $25,000 millones en seis años en créditos tributarios a las foráneas, según el último informe de Hacienda, sin fiscalización ni rendición de cuentas”.

Los legisladores populares añadieron que “ahora la Legislatura del PNP se apresta a aprobar a la ligera una Reforma Contributiva que no se discutió públicamente, ni contó con el insumo de los sectores productivos del país. Tampoco se explicaron los mecanismos de recaudos para subsanar los déficits de los supuestos ahorros ni se ofrecieron datos sobre los efectos que esta legislación tendría en los ciudadanos y las corporaciones, lo que deja al descubierto la falta de transparencia, la desinformación e incapacidad administrativa que ha caracterizado en lo que va de cuatrienio al gobierno del PNP. De igual forma, volvieron a recalcar la peligrosidad de este discurso, ya que se estarían aprestando a darle los fundamentos para que los mercados y la ciudadanía en general continúen dando eco a los señalamientos de ineptitud administrativa provenientes de Washington”.

